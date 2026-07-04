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Vingegaard, Ganna, Pogacar eta Izagirreren azken metroak Bartzelonako inaugurazio-erlojupekoan

Iragarkia
Vingegaard Tourreko lehenengo etapako irabazlea
18:00 - 20:00
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Visma taldeko danimarkarra da Frantziako lehen liderra kataluniar lurraldeko erlojupeko atipikoaren ostean.

Ion Izagirre Insausti Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Jonas Vingegaard

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Team Visma - Lease a Bike
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean

Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. portuan amaitzeko.

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