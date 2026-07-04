TOUR DE FRANCIA
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Declaraciones de los protagonistas del Tour de Francia

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Tourreko protagonisten adierazpenak
18:00 - 20:00
Jonas Vingegaard y Xabier Mikel Azparren.
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourreko protagonisten adierazpenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard, ganador de la primera etapa, Mathieu Van der Poel, Raúl García Pierna y Xabier Mikel Azparren, comparten las sensaciones vividas hoy. 

UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo Jonas Vingegaard

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