FRANTZIAKO TOURRA
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Izagirrek, Aranburuk eta Azparrenek ilusioz eta baikor ekingo diote Tourrari

Iragarkia
BARCELONA, 02/07/2026.- Equipo Caja Rural Seguros durante la presentación de los equipos que van a disputar el Tour de Francia 2026, este jueves frente a la Sagrada Familia en Barcelona. EFE/ Alejandro García
18:00 - 20:00
Caja Rural taldea Tourreko aurkezpenean. Irudia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Frantziako Tourraren aurkezpena egin dute gaur arratsaldean BArtzelonan. Bertan aurkeztu dituzte lasterketan parte hartuko dituzten 23 taldeak, tartean, Caja Rural. Gainera, euskal txirrindularitzaren ordezkariekin ere izan gara, Ion Izagirrerekin, Alex Aranbururekin eta Xabier Mikel Azparrenekin. 

Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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