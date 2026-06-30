Loiuko aireportua
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Ion Izagirre, bere azken Tourrera bidean: “Seguru berezia izango dela; emozio bereziak biziko ditut datozen hiru asteetan"

Iragarkia
Ion-Izagirre-Tour-Loiuko-aireportuan
18:00 - 20:00
Ion Izagirre Cofidis taldeko txirrindulari ormaiztegiarra, Loiuko aireportuan. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cofidis taldeko txirrindulari ormaiztegiarra gaur arratsaldean abiatu da Loiuko aireportutik. Izagirrek bi etapa garaipen ditu dagoeneko Frantziako Tourrean, 2016an eta 2023an.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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