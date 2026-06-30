Ion Izagirre, bere azken Tourrera bidean: “Seguru berezia izango dela; emozio bereziak biziko ditut datozen hiru asteetan"
Cofidis taldeko txirrindulari ormaiztegiarra gaur arratsaldean abiatu da Loiuko aireportutik. Izagirrek bi etapa garaipen ditu dagoeneko Frantziako Tourrean, 2016an eta 2023an.
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Mikel Landa Frantziako Tourretik kanpo geratu da
Murgiarrak ez du Frantziako Tourrean parte hartuko bizkarrean duen lesioa dela eta. Soudal Quick Stepek Tim Merlier belgikarraren aldeko apustua egin du.
Caja Rural Seguros RGA taldeak modu bitxian iragarri du Tourrerako zortzikotea
Talde nafarrak Frantziako Tourraren aurtengo ediziorako bere taldea iragarri du, bere zortzi txirrindulariak antzinako moduan jantzita: Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba eta Jose Felix Parra.
Tadej Pogacar faborito nagusia eta UAEko liderra, bere bosgarren Tourraren bila, hirugarrena jarraian
Izar esloveniarrak Nils Politten eta Adam Yatesen eskarmentua izango du bidelagun. Bi txirrindulari horiek hamargarren Tourra izango dute. Isaac del Toro eskalatzaile mexikarrak, berriz, debuta egingo du Tourrean, 22 urterekin.
Aranburu eta Izagirre Cofidis taldearekin izango dira Tourraren irteeran, etapa garaipena lortzeko xedearekin
Bi gipuzkoarrez gain, Milan Fretin, Jenthe Biermans, Piet Allegaert, Benjamin Thomas, Hugo Page eta Alex Kirschek osatuko dute Cofidis taldea. Frantziako iparraldeko taldea Tourrera presiorik gabe iritsiko da, etapa garaipenak bilatzeko helburu nagusiarekin.
Pello Bilbaok ez du Frantziako Tourrean parte hartuko
Team Bahrain Victorious taldeak gernikarra baja izango dela iragarri du Auvernia Rodano Alpes Tourrean izandako infekzio biral baten ondorioz.
2026ko Frantziako Tourraren 10. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Aurillac-Le Lioran (166,6 km)
Zazpi mendate puntuagarriko jardunaldi menditsua da, oso gogorra eta hankak hausteko modukoa.
2026ko Frantziako Tourraren 6. etaparen profila eta ibilbidea: Paue-Gavarnie-Gedre (186,2 km)
Frantziako Tourreko seigarren etapak 3.978 metroko desnibela eta bost mendate pilatzen ditu, horien artean Tourmalet klasikoa.
2026ko Frantziako Tourreko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Tarragona-Bartzelona (168,5 km)
Etapa hau Katalunian jokatuko da oso-osorik. Tarragonan hasiko da, lehenengoz ikusiko du hiriak aurten Frantziako Tourra.
2026ko Frantziako Tourraren 1. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Bartzelona-Bartzelona (19,6 km)
Lasterketako Grand Depart 19,6 kilometroko taldekako erlojupekoa izango da Kataluniako hiriburuan. Hasierako ibilbideak talde indarrari mesede egingo dio, baina azken zatian Montjuiceko Estadio Olinpikora egin beharreko bi igoerek erabakiko dute etapa.