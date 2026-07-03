Frantziako Tourra
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Larunbatean hasiko da Frantziako Tourra, Pogacar eta Vingegaardekin faborito bezala

Euskal txirrindularitzak ere bere ordezkaritza izango du lasterketan, Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren eta Alex Aranbururekin.
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Pogacar eta Vingegaard, beste lasterketa batean. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Larunbat honetan, uztailaren 4an, hartuko du hasiera Bartzelonan Frantziako Tourreko 113. edizioak, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) esloveniarra eta Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) danimarkarra izango direlarik faborito nagusiak. Etapa guztiak zuzenean ikusi ahalko dira kirolakeitb.eus-en eta ETB1en.

Pogacarrek bere bosgarren Tourra bilatuko du garaipenen marka historikoa berdintzeko, eta Vingegaardek maillot horia berreskuratu nahiko du, munduko txirrindularitzako elitea bilduko duen edizio honetan. Bertan, Remco Evenepoel belgikarra (Red Bull-BORA-hansgrohe), Florian Lipowitz alemaniarra (Red Bull-BORA-hansgrohe), Juan Ayuso espainiarra (Lidl-Trek) eta Paul Seixas frantziarra (Decathlon AG2R La Mondiale) azken urteetako tendentzia aldatzen saiatuko dira..

Euskal txirrindularitzak ere bere ordezkaritza izango du lasterketan, Ion Izagirre (Cofidis), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q 36.5) eta Alex Aranburu (Cofidis) txirrindulariekin.

Bartzelonatik irtenda, 3.320,7 kilometro egingo dituzte 21 etapatan banatuta. Kataluniako hiriburuan taldekako erlojupeko batekin hasi ondoren, ibilbidea gogortuz joango da, sailkapen nagusia lortzeko borroka Pirinioetara iritsi arte eta, bereziki, Alpeetan kontzentratu arte. Alpe d 'Huezen bi etapa jarraian egingo dituzte maillot horia irabazteko hautagaiek.

Begirada guztiak Pogacar eta Vingegaardi begira egongo dira, azken urteetan Tourreko protagonista nagusiak izan direnak. Bien artean banatu dituzte lasterketaren azken sei edizioak, eta tropelaren erreferentzia nagusiak izango dira berriro.

Alternatiba nagusia Red Bull-BORA-hansgrohe da, Evenepoel eta Lipowitzen aldeko apustua eginez. Aurrera pauso bat eman nahi dutenen artean Juan Ayuso espainiarra eta Paul Seixas frantziarra ere daude.

Txirrindulari onenak saritzeko diseinatutako ibilbidearekin, Frantziako Tourrak maila goreneko kartela aurkeztu du berriz ere.

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