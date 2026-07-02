113. FRANTZIAKO TOURRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Frantziako Tourrean parte hartuko duten txirrindularien zerrenda

Lasterketaren 113. ekitaldia uztailaren 4tik 26ra bitartean jokatuko dute, Bartzelonan hasiko da, eta Parisen amaitu. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte tartean Caja Rural-Seguros RGAk eta Ion Izagirrek, Alex Aranburuk eta Xabier Mikel Azparrenek.

Parte-hartzaileak Frantziako Tourra

Irudia: EITB.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Frantziako Tourra, alegia, lasterketaren 113. ekitaldia, uztailaren 4tik 26ra bitartean izango da jokoan. Proba Bartzelonan hasi eta Parisen amaituko da. 23 taldek hartuko dute parte, tartean Caja Rural-Seguros RGAk, eta guztira 184 txirrindulari izango dira lehian; guztira, hiru euskal ziklistak jokatuko dute Tourra: Cofidiseko Ion Izagirrek eta Alex Aranburuk eta Pinarello Q36.5eko Xabier Mikel Azparrenek. EITBk etapa guztiak emango ditu, zuzenean.

Hauek dira 2026ko Frantziako Tourreko parte-hartzaileak

UAE Team Emirates-XRG

1 - POGACAR Tadej

2 - DEL TORO Isaac

3 - GROBSCHARTNER Felix 

4 - MCNULTY Brandon

5 - POLITT Nils 

6 - VERMEERSCH Florian

7 - WELLENS Tim

8 - YATES Adam

Visma | Lease a Bike

11 - VINGEGAARD Jonas

12 - AFFINI Edoardo 

13 - ARMIRAIL Bruno

14 - CAMPENAERTS Victor 

15 - HAGENES Per Strand

16 - JORGENSON Matteo 

17 - KUSS Sepp

18 - PIGANZOLI Davide

Red Bull-BORA-hansgrohe

21 - EVENEPOEL Remco 

22 - CATTANEO Mattia

23 - DENZ Nico

24 - HINDLEY Jai 

25 - LIPOWITZ Florian

26 - TRATNIK Jan

27 - VAN DIJKE Tim

28 - VAN GILS Maxim

Lidl-Trek

31 - AYUSO Juan

32 - GEE-WEST Derek 

33 - PEDERSEN Mads 

34 - SIMMONS Quinn 

35 - SKJELMOSE Mattias

36 - SKUJINS Toms

37 - VACEK Mathias 

38 - VERONA Carlos

EF Education-EasyPost

41 - CARAPAZ Richard 

42 - ASGREEN Kasper

43 - BAUDIN Alex

44 - HEALY Ben

45 - QUINN Sean

46 - STEINHAUSER Georg

47 - VALGREN Michael 

48 - WALKER Max

Decathlon CMA CMG

51 - SEIXAS Paul

52 - BENOOT Tiesj 

53 - BOL Cees 

54 - HOOLE Daan

55 - KOOIJ Olav

56 - PARET-PEINTRE Aurelien 

57 - PRODHOMME Nicolas

58 - RICCITELLO Matthew

XDS Astana

61 - HIGUITA Sergio 

62 - BALLERINI Davide

63 - GATE Aaron 

64 - KANTER Max

65 - TEJADA Harold 

66 - TEUNISSEN Mike

67 - VELASCO Simone

68 - VINOKUROV Nicolas

Bahrain-Victorious

71 - MARTINEZ Lenny 

72 - BAUHAUS Phil

73 - CARUSO Damiano 

74 - GRADEK Kamil

75 - MOHORIC Matej

76 - STANNARD Robert

77 - TIBERI Antonio

78 - VAN MECHELEN Vlad

Netcompany INEOS

81 - BERNAL Egan 

82 - ARENSMAN Thymen

83 - FOSS Tobias

84 - GANNA Filippo

85 - GODON Dorian

86 - KWIATKOWSKI Michal

87 - TARLING Joshua

88 - VAUQUELIN Kévin

Soudal Quick-Step

91 - MERLIER Tim 

92 - EENKHOORN Pascal

93 - PARET-PEINTRE Valentin

94 - STUYVEN Jasper

95 - VAN BAARLE Dylan

96 - VAN LERBERGHE Bert

97 - VAN WILDER Ilan

98 - VERVAEKE Louis

Alpecin-Premier Tech

101 - VAN DER POEL Mathieu 

102 - DEBRUYNE Ramses 

103 - DILLIER Silvan 

104 - MARSMAN Tim 

105 - PHILIPSEN Jasper 

106 - PLANCKAERT Edward

107 - RICKAERT Jonas

108 - VERSTRYNGE Emiel

Jayco AlUla

111 - O'CONNOR Ben 

112 - ACKERMANN Pascal 

113 - DURBRIDGE Luke

114 - ENGELHARDT Felix

115 - MATTHEWS Michael 

116 - O'BRIEN Kelland

117 - PLAPP Luke

118 - SCHMID Mauro

Uno-X Mobility

121 - JOHANNESSEN Tobias Halland 

122 - ABRAHAMSEN Jonas

123 - CHARMIG Anthon 

124 - CORT Magnus 

125 - JOHANNESSEN Anders Halland

126 - SKAARSETH Anders

127 - TRAEEN Torstein

128 - WAERENSKJOLD Soren

NSN

131 - GIRMAY Biniam

132 - ASKEY Lewis 

133 - BENNETT George

134 - FRIGO Marco

135 - LOUVEL Matis 

136 - NEILANDS Krists

137 - STEWART Jake

138 - VAN ASBROECK Tom

Movistar

141 - UIJTDEBROEKS Cian

142 - CASTRILLO Pablo 

143 - CEPEDA Jefferson Alveiro

144 - GARCIA PIERNA Raul 

145 - HESSMANN Michel 

146 - OLIVEIRA Nelson

147 - ROMO Javier

148 - RUBIO Einer 

Lotto Intermarche

151 - DE LIE Arnaud

152 - ARTZ Huub 

153 - BERCKMOES Jenno 

154 - CRAPS Lars

155 - SLOCK Liam

156 - VAN EETVELT Lennert

157 - VEISTROFFER Baptiste

158 - ZIMMERMANN Georg

Cofidis

161 - IZAGIRRE Ion 

162 - ALLEGAERT Piet 

163 - ARANBURU Alex 

164 - BIERMANS Jenthe 

165 - FRETIN Milan 

166 - KIRSCH Alex

167 - PAGE Hugo

168 - THOMAS Benjamin

Pinarello Q36.5

171 - PIDCOCK Tom

172 - AZPARREN Xabier Mikel

173 - HARPER Chris

174 - HERMANS Quinten

175 - HOWSON Damien

176 - MEURISSE Xandro

177 - VAN MOER Brent

178 - WRIGHT Fred

Groupama-FDJ United

181 - GREGOIRE Romain 

182 - BERTHET Clement

183 - BRAZ AFONSO Clement

184 - COSTIOU Ewen

185 - GERMANI Lorenzo

186 - MARTIN Guillaume 

187 - PACHER Quentin

188 - RUSSO Clement

Tudor

191 - ALAPHILIPPE Julian

192 - DE KLEIJN Arvid 

193 - HALLER Marco 

194 - HIRSCHI Marc 

195 - PLUIMERS Rick

196 - STORER Michael

197 - TRENTIN Matteo

198 - VOISARD Yannis

TotalEnergies

201 - JEGAT Jordan

202 - BREUILLARD Nicolas 

203 - DELBOVE Joris 

204 - DELETTRE Alexandre 

205 - GUERNALEC Thibault 

206 - LE BERRE Mathis

207 - TURGIS Anthony

208 - VERCHER Mattéo

Picnic PostNL

211 - BARGUIL Warren 

212 - BIESTERBOS Frits

213 - BITTNER Pavel 

214 - DEGENKOLB John 

215 - DHONDT Robbe 

216 - MÄRKL Niklas

217 - VAN DEN BERG Julius

218 - VAN DEN BROEK Frank

Caja Rural-Seguros RGA

221 - GAVIRIA Fernando

222 - BALDERSTONE Abel

223 - BERWICK Sebastian

224 - MOLENAAR Alex

225 - NICOLAU Joel

226 - OLDANI Stefano

227 - OTRUBA Jakub

228 - PARRA Jose Felix

UCI World Tour Txirrindularitza Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu van der Poel Paul Seixas Alex Aranburu Ion Izagirre Insausti Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X