2026ko Frantziako Tourrean parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketaren 113. ekitaldia uztailaren 4tik 26ra bitartean jokatuko dute, Bartzelonan hasiko da, eta Parisen amaitu. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte tartean Caja Rural-Seguros RGAk eta Ion Izagirrek, Alex Aranburuk eta Xabier Mikel Azparrenek.
2026ko Frantziako Tourra, alegia, lasterketaren 113. ekitaldia, uztailaren 4tik 26ra bitartean izango da jokoan. Proba Bartzelonan hasi eta Parisen amaituko da. 23 taldek hartuko dute parte, tartean Caja Rural-Seguros RGAk, eta guztira 184 txirrindulari izango dira lehian; guztira, hiru euskal ziklistak jokatuko dute Tourra: Cofidiseko Ion Izagirrek eta Alex Aranburuk eta Pinarello Q36.5eko Xabier Mikel Azparrenek. EITBk etapa guztiak emango ditu, zuzenean.
Hauek dira 2026ko Frantziako Tourreko parte-hartzaileak
UAE Team Emirates-XRG
1 - POGACAR Tadej
2 - DEL TORO Isaac
3 - GROBSCHARTNER Felix
4 - MCNULTY Brandon
5 - POLITT Nils
6 - VERMEERSCH Florian
7 - WELLENS Tim
8 - YATES Adam
Visma | Lease a Bike
11 - VINGEGAARD Jonas
12 - AFFINI Edoardo
13 - ARMIRAIL Bruno
14 - CAMPENAERTS Victor
15 - HAGENES Per Strand
16 - JORGENSON Matteo
17 - KUSS Sepp
18 - PIGANZOLI Davide
Red Bull-BORA-hansgrohe
21 - EVENEPOEL Remco
22 - CATTANEO Mattia
23 - DENZ Nico
24 - HINDLEY Jai
25 - LIPOWITZ Florian
26 - TRATNIK Jan
27 - VAN DIJKE Tim
28 - VAN GILS Maxim
Lidl-Trek
31 - AYUSO Juan
32 - GEE-WEST Derek
33 - PEDERSEN Mads
34 - SIMMONS Quinn
35 - SKJELMOSE Mattias
36 - SKUJINS Toms
37 - VACEK Mathias
38 - VERONA Carlos
EF Education-EasyPost
41 - CARAPAZ Richard
42 - ASGREEN Kasper
43 - BAUDIN Alex
44 - HEALY Ben
45 - QUINN Sean
46 - STEINHAUSER Georg
47 - VALGREN Michael
48 - WALKER Max
Decathlon CMA CMG
51 - SEIXAS Paul
52 - BENOOT Tiesj
53 - BOL Cees
54 - HOOLE Daan
55 - KOOIJ Olav
56 - PARET-PEINTRE Aurelien
57 - PRODHOMME Nicolas
58 - RICCITELLO Matthew
XDS Astana
61 - HIGUITA Sergio
62 - BALLERINI Davide
63 - GATE Aaron
64 - KANTER Max
65 - TEJADA Harold
66 - TEUNISSEN Mike
67 - VELASCO Simone
68 - VINOKUROV Nicolas
Bahrain-Victorious
71 - MARTINEZ Lenny
72 - BAUHAUS Phil
73 - CARUSO Damiano
74 - GRADEK Kamil
75 - MOHORIC Matej
76 - STANNARD Robert
77 - TIBERI Antonio
78 - VAN MECHELEN Vlad
Netcompany INEOS
81 - BERNAL Egan
82 - ARENSMAN Thymen
83 - FOSS Tobias
84 - GANNA Filippo
85 - GODON Dorian
86 - KWIATKOWSKI Michal
87 - TARLING Joshua
88 - VAUQUELIN Kévin
Soudal Quick-Step
91 - MERLIER Tim
92 - EENKHOORN Pascal
93 - PARET-PEINTRE Valentin
94 - STUYVEN Jasper
95 - VAN BAARLE Dylan
96 - VAN LERBERGHE Bert
97 - VAN WILDER Ilan
98 - VERVAEKE Louis
Alpecin-Premier Tech
101 - VAN DER POEL Mathieu
102 - DEBRUYNE Ramses
103 - DILLIER Silvan
104 - MARSMAN Tim
105 - PHILIPSEN Jasper
106 - PLANCKAERT Edward
107 - RICKAERT Jonas
108 - VERSTRYNGE Emiel
Jayco AlUla
111 - O'CONNOR Ben
112 - ACKERMANN Pascal
113 - DURBRIDGE Luke
114 - ENGELHARDT Felix
115 - MATTHEWS Michael
116 - O'BRIEN Kelland
117 - PLAPP Luke
118 - SCHMID Mauro
Uno-X Mobility
121 - JOHANNESSEN Tobias Halland
122 - ABRAHAMSEN Jonas
123 - CHARMIG Anthon
124 - CORT Magnus
125 - JOHANNESSEN Anders Halland
126 - SKAARSETH Anders
127 - TRAEEN Torstein
128 - WAERENSKJOLD Soren
NSN
131 - GIRMAY Biniam
132 - ASKEY Lewis
133 - BENNETT George
134 - FRIGO Marco
135 - LOUVEL Matis
136 - NEILANDS Krists
137 - STEWART Jake
138 - VAN ASBROECK Tom
Movistar
141 - UIJTDEBROEKS Cian
142 - CASTRILLO Pablo
143 - CEPEDA Jefferson Alveiro
144 - GARCIA PIERNA Raul
145 - HESSMANN Michel
146 - OLIVEIRA Nelson
147 - ROMO Javier
148 - RUBIO Einer
Lotto Intermarche
151 - DE LIE Arnaud
152 - ARTZ Huub
153 - BERCKMOES Jenno
154 - CRAPS Lars
155 - SLOCK Liam
156 - VAN EETVELT Lennert
157 - VEISTROFFER Baptiste
158 - ZIMMERMANN Georg
Cofidis
161 - IZAGIRRE Ion
162 - ALLEGAERT Piet
163 - ARANBURU Alex
164 - BIERMANS Jenthe
165 - FRETIN Milan
166 - KIRSCH Alex
167 - PAGE Hugo
168 - THOMAS Benjamin
Pinarello Q36.5
171 - PIDCOCK Tom
172 - AZPARREN Xabier Mikel
173 - HARPER Chris
174 - HERMANS Quinten
175 - HOWSON Damien
176 - MEURISSE Xandro
177 - VAN MOER Brent
178 - WRIGHT Fred
Groupama-FDJ United
181 - GREGOIRE Romain
182 - BERTHET Clement
183 - BRAZ AFONSO Clement
184 - COSTIOU Ewen
185 - GERMANI Lorenzo
186 - MARTIN Guillaume
187 - PACHER Quentin
188 - RUSSO Clement
Tudor
191 - ALAPHILIPPE Julian
192 - DE KLEIJN Arvid
193 - HALLER Marco
194 - HIRSCHI Marc
195 - PLUIMERS Rick
196 - STORER Michael
197 - TRENTIN Matteo
198 - VOISARD Yannis
TotalEnergies
201 - JEGAT Jordan
202 - BREUILLARD Nicolas
203 - DELBOVE Joris
204 - DELETTRE Alexandre
205 - GUERNALEC Thibault
206 - LE BERRE Mathis
207 - TURGIS Anthony
208 - VERCHER Mattéo
Picnic PostNL
211 - BARGUIL Warren
212 - BIESTERBOS Frits
213 - BITTNER Pavel
214 - DEGENKOLB John
215 - DHONDT Robbe
216 - MÄRKL Niklas
217 - VAN DEN BERG Julius
218 - VAN DEN BROEK Frank
Caja Rural-Seguros RGA
221 - GAVIRIA Fernando
222 - BALDERSTONE Abel
223 - BERWICK Sebastian
224 - MOLENAAR Alex
225 - NICOLAU Joel
226 - OLDANI Stefano
227 - OTRUBA Jakub
228 - PARRA Jose Felix
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