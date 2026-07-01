FRANTZIAKO TOURRA
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Azparren: “Tourrera joatea nire bizitzako ametsa izan da; saiatuko naiz nire aukera eta eguna bilatzen”

Iragarkia
Azparren Donostiako aireportuan
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Xabier Mikel Azparren 2026ko Tourrean lehiatuko da, estreinakoz. Donostiako aireportuan bertan hartu du Bartzelonarako bidea. Donostiarrak adierazi duenez, “bizitzako puntu onenean” iristen da txirrindularitzako lasterketa entzutetsuenera.

Pinarello Q36.5 taldeak iragarri du Xabier Mikel Azparren Frantziako Tourrean arituko dela
UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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