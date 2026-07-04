FRANTZIAKO TOURRA
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Jonas Vingegaardek estreinatu du mailot horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean

Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik.

Team Visma - Lease a Bike
Team Visma - Lease a Bike de Jonas Vingegaard Bartzelonako etapan zehar. Argazkia: EFE.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

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