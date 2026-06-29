Caja Rural Seguros RGA taldeak modu bitxian iragarri du Tourrerako “zortzikotea"
Talde nafarrak Frantziako Tourraren aurtengo ediziorako bere taldea iragarri du, bere zortzi txirrindulariak 'retro' jantzita: Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba eta Jose Felix Parra.
Caja Rural Seguros RGA talde nafarrak modu oso bitxian iragarri du Frantziako Tourraren aurtengo ediziorako bere zortzikotea, txirrindulariei 1987 eta 1988ko Tourretan parte hartu zuen egitura historikoaren omenezko ekipazioa jarrita.
Caja Rural Seguros RGA taldea ilusio handiarekin joango da Tourrera, eta Fernando Gaviria esprinter kolonbiarra izango da etapa garaipen bat lortzeko erreferentzia nagusia. Tourrean parte hartzeko ilusioa bizitzeko, Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba eta Jose Felix Parra aukeratu dituzte.
Jose Miguel Martinez Caja Ruraleko kirol zuzendariak nabarmendu duenez, Tourreko antolatzaileek erakutsitako konfiantza bueltatzeko aukera paregabea dute orain.
"Frantziako Tourrean parte hartzea harro egoteko modukoa da, eta antolatzaileek gugan jarri duen konfiantzari erantzun nahi diogu, etapa bakoitzean onena emanez eta gure korritzeko estiloari leial izanda", adierazi du kirol zuzendariak taldeak zabaldutako adierazpenetan.
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