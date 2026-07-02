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Dario Gomezek partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua

2026ko Buruz Buruko txapeldunak asteazkenean hartu zuen mina, Irunen, Martijarekin batera Amianoren eta Mariezkurrena II.aren aurka zebilela. Ostegunean argitaratutako mediku txostenean, Aspek ez du zehaztu noiz arte izango den baja Dario, “bilakaeraren zain baitago”. 

Dario Gomez

Aspek ez du zehaztu Dario noiz bueltatu ahal izango den kantxetara. Argazkia: EITB.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Dario Gomezek partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua, Aspek ostegun arratsaldean iragarri duenez. 2026ko Buruz Buruko txapeldunak asteazkenean hartu zuen mina, Irunen, Martijarekin batera Amianoren eta Mariezkurrena II.aren aurka zebilela. Mediku txostenean, Aspek ez du zehaztu noiz arte izango den baja Dario, “bilakaeraren zain baitago”.

Iragarkia
Dario-Gomez-lesion-rodilla-derecha-entrevista
18:00 - 20:00
Dariok ez du kantxetara itzultzeko eperik jarri nahi, “frustrazioa” saihesteko

Hala, Txema Urrutia medikuak Iruñean sinatutako txosten medikuak dioenez, “Dario Gomez pilotariari egindako erresonantzia magnetikoan, ikusi zaio partzialki hautsita duela eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua. Bilakaeraren zain izango da”.

Hurrengo egunetan, Aspek zehaztuko du nortzuk izango diren aurrelari errioxarraren ordezkoak, hemendik gutxira berak jokatuko zuela iragarrita zuten jaialdietan. 

Pilota Dario Gomez Lesioak Aspe Pilota Esku-pilota

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)

Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.

Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
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Duela  min.

Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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