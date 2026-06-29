Frantziako Tourra
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Tadej Pogacar faborito nagusia eta UAEko liderra, bere bosgarren Tourraren bila, hirugarrena jarraian

Izar esloveniarrak Nils Politten eta Adam Yatesen eskarmentua izango du bidelagun. Bi txirrindulari horiek hamargarren Tourra izango dute. Isaac del Toro eskalatzaile mexikarrak, berriz, 22 urterekin egingo du debuta Tourrean.

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Irudia: UAE Team Emirates-XRG
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AGENTZIAK | EITB

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Tadej Pogacar esloveniarrak gidatuko du UAE Team Emirates-XRG taldea Frantziako Tourraren 113. edizioan, uztailaren 4tik 26ra bitartean. Pogacarrek bere bosgarren garaipena bilatuko du Tourrean, hirugarrena jarraian. Isaac del Toro eta Adam Yates, besteak beste, izango ditu bizkartzain.

Izar esloveniarrak txirrindularitzako izen handiak berdintzeko aukera izango du, hala nola Miguel Indurain nafarra, Jacques Anquetil eta Bernard Hinault frantziarrak, eta Eddy Merckx belgikarra, guztiak bost Frantziako Tour irabazitakoak.

27 urteko txirrindularia Romandiako Tourrean eta Suitzakoan lortutako garaipenekin helduko da Tourrera, eta "ilusioz gainezka" eta "gogotsu" agertu da Bartzelonan lehen etapan taldekako erlojupekoarekin ekiteko.

"Frantziako Tourra denboraldiko erronkarik handiena da beti, baita gehien motibatzen gaituen lasterketa ere. Urtero, irteerara iristen zara jakinda edozer gauza gerta daitekeela hiru aste horietan, eta horrek egiten du hain berezia", adierazi du.

 

Tadej Pogacar

Badakit nire inguruan taldekide zoragarriak izango ditudala

"Denok lan handia egin dugu, eta orain ilusioz gaude Bartzelonan hasteko", esan du esloveniarrak. "Ondo sentitzen naiz, lehiatzeko gogo handia dut, eta badakit nire inguruan taldekide eta lantalde zoragarriak izango ditudala. Elkarrengan konfiantza handia dugu, eta esperientzia handia pilatu dugu elkarrekin urteetan zehar", azpimarratu du.

UAEk Nils Politt alemaniarraren eta Adam Yatesen eskarmentua ere baliatuko du, eta Isaac del Toro eskalatzaile mexikarrak 22 urterekin egingo du debuta, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra irabazi ondoren.

Zerrendan agertzen diren beste txirrindulari batzuk Felix Grossschartner eskalatzaile austriarra, Brandon McNulty estatubatuarra, espezialista erlojupekoetan, eta Tim Wellens eta Florian Vermeersch belgikarrak dira. 2024ko eta 2025eko edizioekin alderatuta, lau berritasun dira UAEko zerrendan.

UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra

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