TOUR DE FRANCIA
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Izagirre, Aranburu y Azparren, con ilusión y optimismo de cara al Tour

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BARCELONA, 02/07/2026.- Equipo Caja Rural Seguros durante la presentación de los equipos que van a disputar el Tour de Francia 2026, este jueves frente a la Sagrada Familia en Barcelona. EFE/ Alejandro García
18:00 - 20:00
El equipo Caja Rural durante su presentación en el Tour. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Izagirrek, Aranburuk eta Azparrenek ilusioz eta baikor ekingo diote Tourrari
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta tarde han presentado en Barcelona a los 23 equipos que participarán en el Tour de Francia, entre ellos el Caja Rural. Además, hemos podido estar con los representantes del ciclismo vasco, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.

Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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