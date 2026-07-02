Izagirre, Aranburu y Azparren, con ilusión y optimismo de cara al Tour
Esta tarde han presentado en Barcelona a los 23 equipos que participarán en el Tour de Francia, entre ellos el Caja Rural. Además, hemos podido estar con los representantes del ciclismo vasco, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
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La carrera, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, pondrá en juego su 113ª edición, arrancará en Barcelona, y finalizará en París. Participarán 23 equipos, entre ellos el Caja Rural-Seguros RGA, y un total de 184 ciclistas, con tres vascos: Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
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Xabier Mikel Azparren competirá por primera vez en el Tour de Francia. Ha partido a Barcelona desde el aeropuerto de Donostia, donde nos ha asegurado que llega a la carrera ciclista más prestigiosa "en un momento muy dulce y contento".
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