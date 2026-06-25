BAJA IZANGO DA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pello Bilbaok ez du Frantziako Tourrean parte hartuko

Team Bahrain Victorious taldeak gernikarra baja izango dela iragarri du Auvernia Rodano Alpes Tourrean izandako infekzio biral baten ondorioz.

Pello Bilbao, euskal txirrindularia

Pello Bilbao, Team Bahrain Victoriouseko txirrindularia. Argazkia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pello Bilbaok ez du Frantziako Tourrean parte hartuko. Hala jakinarazi du bere taldeak, Team Bahrain Victoriousek, eta gaineratu du "zoritxarrez, Alpeetako Rodanoko Tourrean izandako birus-infekzio baten ondorioz, Pello Bilbao ez da garaiz osatu Frantziako Tourrean parte hartzeko hautatua izateko. Pellok denboraldi labur bat hartuko du orain ondo osatzeko, denboraldian aurrerago izango dituen helburuak prestatzen hasi aurretik".

Frantziako Tourra Txirrindularitza Pello Bilbao

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X