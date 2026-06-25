Pello Bilbaok ez du Frantziako Tourrean parte hartuko
Team Bahrain Victorious taldeak gernikarra baja izango dela iragarri du Auvernia Rodano Alpes Tourrean izandako infekzio biral baten ondorioz.
Pello Bilbaok ez du Frantziako Tourrean parte hartuko. Hala jakinarazi du bere taldeak, Team Bahrain Victoriousek, eta gaineratu du "zoritxarrez, Alpeetako Rodanoko Tourrean izandako birus-infekzio baten ondorioz, Pello Bilbao ez da garaiz osatu Frantziako Tourrean parte hartzeko hautatua izateko. Pellok denboraldi labur bat hartuko du orain ondo osatzeko, denboraldian aurrerago izango dituen helburuak prestatzen hasi aurretik".
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