Frantziako Tourrak Laboral Kutxa-Euskadi 2026ko ekitaldian egonen dela baieztatu du

Abuztuaren 1etik 9ra bitartean lehiatuko den lasterketak 21 talde izanen ditu; horietatik hamalau WorldTeam mailakoak dira, eta zazpi ProTeam mailakoak, eta horien dago euskal taldea.

Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa)

Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia. Argazkia: Laboral Kutxa-Euskadi

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourraren antolatzaileek Laboral Kutxa-Euskadi 2026ko ekitaldian egonen dela baieztatu dute, asteazken honetan; horrela, euskal taldea lasterketan parte hartuko duen 21 taldeetako bat izanen da, abuztuaren 1etik 9ra bitartean.

Frantziako Tourrak zehaztu duenez, lasterketaren 33. ekitaldian WorldTeam mailako hamalau taldek eta ProTeam mailako zazpik parte hartuko dute; Laboral Kutxa-Euskadi zazpi horietako bat da.

Hau da 2026ko Frantziako Tourrean lehiatuko duten taldeen zerrenda osoa:

Laboral Kutxa-Euskadi

AG Insurance Soudal

Canyon Sram Zondacrypto

EF Education Oatly

FDJ United Suez

Fenix Premier Tech

Human Powered Health

Lidl Trek

Liv Alula Jayco

Movistar

Picnic Postnl

SD Worx Protime

Visma Lease a Bike

UAE

Uno-X Mobility

Cofidis

Lotto Intermarche

Ma Petite Enteprise

Mayenne Monbana My Pie

St Michel Preference Homa-Auber93

Volkerwessels 

