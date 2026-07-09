FRANTZIAKO TOURRA
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Mauro Gianetti: “Aspin eta Tourmaleten erritmo oso altua ezartzea zen asmoa, Pogacarrek erasoa jo zezan"

Iragarkia
Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Emirates Team
18:00 - 20:00
Mauro Gianetti, UAE Emirates Teameko Team Principal.
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KIROLAK EITB

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Mauro Gianetti, UAE Team Emirates taldeko Team Principalak, Frantziako Tourreko seigarren etapa aztertu du. Suitzarra oso pozik agertu da bere taldearen lanarekin: "Taldea sekulakoa izan da, Matxinek lan bikaina egin du planarekin". Pogacarrekin sailkapen nagusian alde handia lortu duten arren, ez du uste Tourra erabakita dagoenik: "Oraindik asko geratzen da", ohartarazi du.

Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza

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