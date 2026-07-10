Frantziako Tourra - 7. etapa
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Azparren: “Azkar joan gara eta bukaeran tentsio asko izan da"

Iragarkia
Xabier Mikel Azparren
18:00 - 20:00
Xabier Mikel Azparren. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5) txirrindulari donostiarrak Frantziako Tourreko zazpigarren etaparen balorazioa egin du. Etapa lasaia baina azkarra izan dela nabarmendu du, beste behin beroak eraginda, eta aurreko etapan euskaldunengandik jasotako babesa goraipatu du.

Xabier Mikel Azparren Txirrindularitza Frantziako Tourra

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