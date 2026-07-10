Azparren: “Azkar joan gara eta bukaeran tentsio asko izan da"
Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5) txirrindulari donostiarrak Frantziako Tourreko zazpigarren etaparen balorazioa egin du. Etapa lasaia baina azkarra izan dela nabarmendu du, beste behin beroak eraginda, eta aurreko etapan euskaldunengandik jasotako babesa goraipatu du.
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Frantziako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa
Tim Merlier belgikarra izan da indartsuena Frantziako Tourreko zazpigarren etapan, Soren Waerenskjold norvegiarraren eta Biniam Girmai eritrearraren aurretik. 33 urteko txirrindulariak bi etapa irabazi zituen iaz, beste bat 2021ean, eta hirugarrena "sprintean" irabazi du, sailkapen nagusian aldaketarik izan ez den etapan. Tadej Pogacar esloveniarrak jarraitzen baitu lider.
Tim Merlierrek bere boterea erakutsi du Bordelen
Soudal Quick-Step taldeko txirrindulari belgikarra azkarrena izan da esprintean ardoaren hirian amaitzen zen zazpigarren etapan. Soren Waerenskjold norvegiarra izan da (Uno-X Mobility) bigarrena eta Biniam Girmai eritrearra (NSN Cycling Team), hirugarrena. Sailkapen nagusian ez da aldaketarik egon, eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) esloveniarrak jarraitzen du lidergoan.
2026ko Frantziako Tourreko 20. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 km)
Lasterketako hogeigarren etapa, uztailaren 25ean, larunbatean, jokatuko dena, Frantziako Tourraren 113. edizio honetako etaparik desiratuenetako bat da. Alpe d’Huez mitikoan amaitzen da, eta Frantziako Tourra irabazteko azken aukera da.
2026ko Frantziako Tourreko 19. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Gap-Alpe d’Huez (127,9 km)
Frantziako lasterketaren hemeretzigarren etapak lau mendate puntuagarri ditu, baina aipamen berezia merezi duena Alpe d’Huez mitikoa da. Bertan amaitzen da etapa.
Ion Izagirre: “Ikaragarria izan da, ez dut sekula mendate bat irribarrea ahoan nuela igo, gaur bezala"
Cofidiseko txirrindulari ormaiztegiarrak onartu duenez, "alde batetik, pena sentitu dut, ihesaldirik ez delako osatu, eta gustatuko litzaidake ihesaldia hartu eta mendateetan, behintzat, aurrealdean pasa, baina oso azkar joan da hasieratik". "Saiatu naiz aurrekoekin egoten, baina ezin izan dut", erantsi du.
Mauro Gianetti: “Aspin eta Tourmaleten erritmo oso altua ezartzea zen asmoa, Pogacarrek erasoa jo zezan"
Mauro Gianetti, UAE Team Emirates taldeko Team Principalak, Frantziako Tourreko seigarren etapa aztertu du. Suitzarra oso pozik agertu da bere taldearen lanarekin: "Taldea sekulakoa izan da, Matxinek lan bikaina egin du planarekin". Pogacarrekin sailkapen nagusian alde handia lortu duten arren, ez du uste Tourra erabakita dagoenik: "Oraindik asko geratzen da", ohartarazi du.
Pogacar garaile, sekulako indar erakustaldia eginda
Tadej Pogacarrek irabazi du Frantziako Tourreko seigarren etapa. Esloveniarrak erasoa jo du helmugatik 42 kilometrora eta bakarrik joan da hortik eta helmugaratu den arte. Vingegaard iritsi da bigarren, eta Del Torok hartu du hirugarren lekua.
Pogacarrek, bere enegarren maisulanean, Tourra ia erabakita utzi du Tourmaleten eta Gavarnien
Esloveniako izarrak erasoa jo du Tourmaleteko igoeran, Isaac del Toro taldekidearekin batera, eta laster bakarrik joan da helmugaren bila. Vingegaardek, Evenepoelek eta Seixasek ezin izan dute Pogacarren gurpila jarraitu.
Tadej Pogacarren erasoa Tourmaleten, helmugarako oraindik 42 kilometro gelditzen zirela
UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak, beste behin, erakutsi du Tourreko indartsuena dela. Tourmaleten, lehenik, Del Toro taldekidearekin nabarmendu da, gainerako faboritoak atzean utzita, eta berehala gelditu da bakarka, lasterketa buruan.