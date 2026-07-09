FRANTZIAKO TOURRA
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Pogacar garaile, sekulako indar erakustaldia eginda

Iragarkia
GAVARNIE-GEDRE (France), 09/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG in action to cross the finish line and win Stage 6 of the Tour de France, a 186.2 km route from Pau to Gavarnie-Gedre, France, 09 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pogacarrek irabazi du Frantziako Tourreko seigarren etapa. Esloveniarrak erasoa jo du helmugatik 42 kilometrora eta bakarrik joan da hortik eta helmugaratu den arte. Vingegaard iritsi da bigarren, eta Del Torok hartu du hirugarren lekua.

Tadej Pogacarrek garaipena lortu du Frantziako Tourreko seigarren etapan, Paue eta Gavarnie-Gedre artean
UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra

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Mauro Gianetti, Team Principal del UAE Emirates Team
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mauro Gianetti: “Aspin eta Tourmaleten erritmo oso altua ezartzea zen asmoa, Pogacarrek erasoa jo zezan"

Mauro Gianetti, UAE Team Emirates taldeko Team Principalak, Frantziako Tourreko seigarren etapa aztertu du. Suitzarra oso pozik agertu da bere taldearen lanarekin: "Taldea sekulakoa izan da, Matxinek lan bikaina egin du planarekin". Pogacarrekin sailkapen nagusian alde handia lortu duten arren, ez du uste Tourra erabakita dagoenik: "Oraindik asko geratzen da", ohartarazi du.

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