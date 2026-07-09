UZTAILAK 24, OSTIRALA

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2026ko Frantziako Tourreko 19. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Gap-Alpe d’Huez (127,9 km)

Frantziako lasterketaren hemeretzigarren etapak lau mendate puntuagarri ditu, baina aipamen berezia merezi duena Alpe d’Huez mitikoa da. Bertan amaitzen da etapa.

19 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourraren 113. edizioko hemeretzigarren etapa, hau da, 2026ko ediziokoa, ostiralez, uztailaren 24an, jokatuko da. Jardunaldiak 127,9 kilometroko luzera izango du, eta 14:00etan hasiko da Gapen, eta Alpe d’Huezen amaitu, 17:24 eta 17:44ak artean amaituko da, antolatzaileek aurreikusitakoaren arabera. Proba zuzenean jarraitu ahal izango da EITBren bitartez, beti bezala, kirolakeitb.eus atarian eta, ETB1en.

Etapak lau mendate puntuagarri ditu: Col Bayard, bigarren mailakoa, 4,7 kilometroko luzera duena 7,2%ko desnibelarekin; Col du Noyer, lehen mailakoa, 7,2 kolometrokoa 8,5%ko desnibelarekin; Col d’Ornon, bigarren mailakoa, 5,4 kilometrokoa 6,4%ko desnibelarekin; eta Alpe d’Huez, maila berezikoa, 13,8 kilometrokoa 8,1%ko desnibelarekin.

Etapa honen ezaugarriek hemeretzigarren etapa gehien espero den etapetako bat izatea eragiten dute, sor dezakeen emozioagatik. Alpe d'Huez txirrindularitzako igoerarik ospetsuenetako bat da, katedrala, Frantziako Tourrak irabazi eta galtzen diren tartea. Mitikoak dira Pantani, Coppi eta Hinaulten balentriak. Pogacar, Vingegaard eta beste txirrindulariek beren izenak idazten saiatuko dira munduko porturik ospetsuenetako baten historiako liburuetan.

Fitxa teknikoa

Etapa: 19. etapa (uztailak 24, ostirala)

Ibilbidea: Gap-Alpe d’Huez

Distantzia: 127,9 km

Hasiera-ordua: 14:15

Amaiera-ordua: 17:24 (41 km/h) | 17:34 (39 km/h) | 17:44 (37 km/h)

Mendiko saria: Col Bayard (2. maila), 4,8. kilometroan; Col du Noyer (1. maila), 25,2. kilometroan; Col d’Ornon (2. maila), 99,2. kilometroan; Alpe d’Huez (Maila Berezia), 127,9. kilometroan

UCI World Tour Txirrindularitza Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Paul Seixas Ion Izagirre Insausti Xabier Mikel Azparren Alex Aranburu Frantziako Tourra

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