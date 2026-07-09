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Tadej Pogacarren erasoa Tourmaleten, helmugarako oraindik 42 kilometro gelditzen zirela

Iragarkia
Tadej Pogacar Tourmalet
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak, beste behin, erakutsi du Tourreko indartsuena dela. Tourmaleten, lehenik, Del Toro taldekidearekin nabarmendu da, gainerako faboritoak atzean utzita, eta berehala gelditu da bakarka, lasterketa buruan. 

UCI World Tour Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Paul Seixas Frantziako Tourra

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