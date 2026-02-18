El Tour de Francia confirma que el Laboral Kutxa-Euskadi estará en la edición de 2026

La organización del Tour de Francia de 2026 ha confirmado este miércoles que el Laboral Kutxa-Euskadi va a participar en su edición de 2026; así, el equipo vasco será uno de los 21 que competirá en la carrera, entre el 1 y el 9 del próximo mes de agosto.

En concreto, el Tour de Francia ha detallado que, en la 33ª edición de la prueba, van a tomar parte catorce equipos de categoría WorldTeam, y siete de categoría ProTeam; el Laboral Kutxa-Euskadi es uno de esos siete.

Esta es, completa, la lista de equipos que van a estar en el Tour de Francia de 2026

Laboral Kutxa-Euskadi

AG Insurance Soudal

Canyon Sram Zondacrypto

EF Education Oatly

FDJ United Suez

Fenix Premier Tech

Human Powered Health

Lidl Trek

Liv Alula Jayco

Movistar

Picnic Postnl

SD Worx Protime

Visma Lease a Bike

UAE

Uno-X Mobility

Cofidis

Lotto Intermarche

Ma Petite Enteprise

Mayenne Monbana My Pie

St Michel Preference Homa-Auber93

Volkerwessels