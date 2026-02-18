El Tour de Francia confirma que el Laboral Kutxa-Euskadi estará en la edición de 2026
La organización del Tour de Francia de 2026 ha confirmado este miércoles que el Laboral Kutxa-Euskadi va a participar en su edición de 2026; así, el equipo vasco será uno de los 21 que competirá en la carrera, entre el 1 y el 9 del próximo mes de agosto.
En concreto, el Tour de Francia ha detallado que, en la 33ª edición de la prueba, van a tomar parte catorce equipos de categoría WorldTeam, y siete de categoría ProTeam; el Laboral Kutxa-Euskadi es uno de esos siete.
Esta es, completa, la lista de equipos que van a estar en el Tour de Francia de 2026
Laboral Kutxa-Euskadi
AG Insurance Soudal
Canyon Sram Zondacrypto
EF Education Oatly
FDJ United Suez
Fenix Premier Tech
Human Powered Health
Lidl Trek
Liv Alula Jayco
Movistar
Picnic Postnl
SD Worx Protime
Visma Lease a Bike
UAE
Uno-X Mobility
Cofidis
Lotto Intermarche
Ma Petite Enteprise
Mayenne Monbana My Pie
St Michel Preference Homa-Auber93
Volkerwessels
