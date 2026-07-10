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Frantziako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa

Iragarkia
Tim Merlier Frantziako Tourrean
18:00 - 20:00
Tim Merlier. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tim Merlier belgikarra izan da indartsuena Frantziako Tourreko zazpigarren etapan, Soren Waerenskjold norvegiarraren eta Biniam Girmai eritrearraren aurretik. 

33 urteko txirrindulariak bi etapa irabazi zituen iaz, beste bat 2021ean, eta hirugarrena "sprintean" irabazi du, sailkapen nagusian aldaketarik izan ez den etapan. Tadej Pogacar esloveniarrak jarraitzen baitu lider.

Tadej Pogacar Frantziako Tourra UAE Tourra

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