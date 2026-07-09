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Ion Izagirre: “Ikaragarria izan da, ez dut sekula mendate bat irribarrea ahoan nuela igo, gaur bezala"

Iragarkia
Ion-Izagirre-elkarrizketa-Gavarnie-Tourra
18:00 - 20:00
Ion Izagirre Cofidis taldeko txirrindulari ormaiztegiarra, Gavarnien. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

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Cofidiseko txirrindulari ormaiztegiarrak onartu duenez, "alde batetik, pena sentitu dut, ihesaldirik ez delako osatu, eta gustatuko litzaidake ihesaldia hartu eta mendateetan, behintzat, aurrealdean pasa, baina oso azkar joan da hasieratik". "Saiatu naiz aurrekoekin egoten, baina ezin izan dut", erantsi du.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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