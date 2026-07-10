Tim Merlierrek bere boterea erakutsi du Bordelen
Soudal Quick-Step taldeko txirrindulari belgikarra azkarrena izan da esprintean ardoaren hirian amaitzen zen zazpigarren etapan.
Tim Merlierrek (Soudal Quick-Step) irabazi du Frantziako Tourreko zazpigarren etapa, esprintean irabazita.
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Mauro Gianetti: “Aspin eta Tourmaleten erritmo oso altua ezartzea zen asmoa, Pogacarrek erasoa jo zezan"
Mauro Gianetti, UAE Team Emirates taldeko Team Principalak, Frantziako Tourreko seigarren etapa aztertu du. Suitzarra oso pozik agertu da bere taldearen lanarekin: "Taldea sekulakoa izan da, Matxinek lan bikaina egin du planarekin". Pogacarrekin sailkapen nagusian alde handia lortu duten arren, ez du uste Tourra erabakita dagoenik: "Oraindik asko geratzen da", ohartarazi du.
Pogacar garaile, sekulako indar erakustaldia eginda
Tadej Pogacarrek irabazi du Frantziako Tourreko seigarren etapa. Esloveniarrak erasoa jo du helmugatik 42 kilometrora eta bakarrik joan da hortik eta helmugaratu den arte. Vingegaard iritsi da bigarren, eta Del Torok hartu du hirugarren lekua.
Pogacarrek, bere enegarren maisulanean, Tourra ia erabakita utzi du Tourmaleten eta Gavarnien
Esloveniako izarrak erasoa jo du Tourmaleteko igoeran, Isaac del Toro taldekidearekin batera, eta laster bakarrik joan da helmugaren bila. Vingegaardek, Evenepoelek eta Seixasek ezin izan dute Pogacarren gurpila jarraitu.
Tadej Pogacarren erasoa Tourmaleten, helmugarako oraindik 42 kilometro gelditzen zirela
UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak, beste behin, erakutsi du Tourreko indartsuena dela. Tourmaleten, lehenik, Del Toro taldekidearekin nabarmendu da, gainerako faboritoak atzean utzita, eta berehala gelditu da bakarka, lasterketa buruan.
Traeen liderrak Tourmaleten izandako erorikoa
Torstein Traeen liderrak erorikoa izan du Frantziako Tourreko seigarren etapan. Bihurgunean taldekidea itxi eta norvegiarra tartean sartu zaio, atzean jarraitu behar zuenean.
Euskal zaleak, Tourmaleten protagonistak: “Hiru gauza daude bizitzan: osasuna, dirua eta Tourra”
Seigarren etapan, Frantziako Tourra Pirinioetako mendate mitikoan dabil, eta, ohi bezala, milaka zale dabiltza txirrindularien zain; hainbat eta hainbat Euskal Herritik iritsi dira.