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Tim Merlierrek bere boterea erakutsi du Bordelen

Soudal Quick-Step taldeko txirrindulari belgikarra azkarrena izan da esprintean ardoaren hirian amaitzen zen zazpigarren etapan.

BORDEAUX (France), 10/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 7 of the Tour de France, a 175.1 km route from Hagetmau to Bordeaux, France, 10 July 2026. (Ciclismo, Francia, Burdeos) EFE/EPA/YOAN VALAT
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tim Merlierrek (Soudal Quick-Step) irabazi du Frantziako Tourreko zazpigarren etapa, esprintean irabazita. 

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UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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