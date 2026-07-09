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Pogacarrek, bere enegarren maisulanean, Tourra ia erabakita utzi du Tourmaleten eta Gavarnien

Esloveniako izarrak erasoa jo du Tourmaleteko igoeran, Isaac del Toro taldekidearekin batera, eta laster bakarrik joan da helmugaren bila. Vingegaardek, Evenepoelek eta Seixasek ezin izan dute Pogacarren gurpila jarraitu.

GAVARNIE-GEDRE (France), 09/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG in action during Stage 6 of the Tour de France, a 186.2 km route from Pau to Gavarnie-Gedre, France, 09 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Tadej Pogacar (UAE), bakarrik, Tourmaleteko igoeran erasoa jo ondoren. Argazkia: EFE
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pocagarrek (UAE) lasterketa txikitu du ostegun honetan Frantziako Tourreko seigarren etapan, Pau eta Gavarnie-Gedre artean (186 kilometro).

UAE taldeko liderrak ia erabakita utzi du Tourra. Esloveniako izarrak erasoa jo du Tourmaleteko igoeran, Isaac del Toro taldekidearekin batera, eta laster bakarrik joan da helmugaren bila. Vingegaardek, Evenepoelek eta Seixasek ezin izan dute Pogacarren gurpila jarraitu.

Orain arteko liderra, Torstein Traeen norvegiarra, hondoratu egin da esloveniarraren erasoaren ostean, eta, gainera, erorikoa izan du Tourmaleteko jaitsieran. Traeenek bere aurrean zihoan taldekide baten atzeko gurpilarekin jo du, eta lurrera joan da. Lasterketan jarraitu ahal izan du, baina denbora asko galdu du helmugan. Bestalde, Cian Uijtdebroeksek (Movistar) lasterketa utzi behar izan du, arazo fisiko ugari izan ondoren.

Tour de Francia
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UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Jonas Vingegaard

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