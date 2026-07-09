Pogacarrek, bere enegarren maisulanean, Tourra ia erabakita utzi du Tourmaleten eta Gavarnien
Esloveniako izarrak erasoa jo du Tourmaleteko igoeran, Isaac del Toro taldekidearekin batera, eta laster bakarrik joan da helmugaren bila. Vingegaardek, Evenepoelek eta Seixasek ezin izan dute Pogacarren gurpila jarraitu.
Tadej Pocagarrek (UAE) lasterketa txikitu du ostegun honetan Frantziako Tourreko seigarren etapan, Pau eta Gavarnie-Gedre artean (186 kilometro).
UAE taldeko liderrak ia erabakita utzi du Tourra. Esloveniako izarrak erasoa jo du Tourmaleteko igoeran, Isaac del Toro taldekidearekin batera, eta laster bakarrik joan da helmugaren bila. Vingegaardek, Evenepoelek eta Seixasek ezin izan dute Pogacarren gurpila jarraitu.
Orain arteko liderra, Torstein Traeen norvegiarra, hondoratu egin da esloveniarraren erasoaren ostean, eta, gainera, erorikoa izan du Tourmaleteko jaitsieran. Traeenek bere aurrean zihoan taldekide baten atzeko gurpilarekin jo du, eta lurrera joan da. Lasterketan jarraitu ahal izan du, baina denbora asko galdu du helmugan. Bestalde, Cian Uijtdebroeksek (Movistar) lasterketa utzi behar izan du, arazo fisiko ugari izan ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Tadej Pogacarren erasoa Tourmaleten, helmugarako oraindik 42 kilometro gelditzen zirela
UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak, beste behin, erakutsi du Tourreko indartsuena dela. Tourmaleten, lehenik, Del Toro taldekidearekin nabarmendu da, gainerako faboritoak atzean utzita, eta berehala gelditu da bakarka, lasterketa buruan.
Traeeni maillot horia eranztea eragin dion erorikoa
Torstein Traeen liderrak erorikoa izan du Frantziako Tourreko seigarren etapan. Bihurgunean taldekidea itxi eta norvegiarra tartean sartu zaio, atzean jarraitu behar zuenean. Ondorioz, erorikoa izan du eta maillot horia erantzi beharko du.
Euskal zaleak, Tourmaleten protagonistak: “Hiru gauza daude bizitzan: osasuna, dirua eta Tourra”
Seigarren etapan, Frantziako Tourra Pirinioetako mendate mitikoan dabil, eta, ohi bezala, milaka zale dabiltza txirrindularien zain; hainbat eta hainbat Euskal Herritik iritsi dira.
2026ko Frantziako Tourraren 16. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Evian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 km, banakako erlojupekoa)
Igoera, jaitsiera eta ordeka tarteak konbinatzen dituen banakako erlojupekoa da, eta, ziurrenik, Leman aintziraren eta inguruko mendien artean ikuskizun zirraragarria eskainiko du. Ibilbideak 500 metroko desnibel positiboa du. Txirrindulariek Cote de Larringes, bigarren mailako mendatea, gainditu beharko dute.
Caja Ruraleko Alex Molenaarrek ez du Tourreko seigarren etapan parte hartuko
Herbeeretako txirrindulariak haustura du eskuin eskuko lehen metakarpianoan, asteazkenean Pauen amaitu zen bosgarren etapako azken 5 kilometroetako pankartaren aurretik izan zuen erorikoak eraginda. Talde berdeko txirrindularia merezimenduzko debuta egiten ari zen Frantziako Tourrean, eta mendiko liderraren elastikoa janztea ere lortu zuen asteartean.
2026ko Frantziako Tourreko 9. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Malemort-Ussel (185,5 km)
113. Frantziako Tourreko lehenengo atseden egunaren bezperan, parte-hartzaileek mendi ertaineko etapa izango dute aurretik; izan ere, lau mendate puntuagarri gainditu beharko dituzte.
2026ko Frantziako Tourreko 15. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 km)
Tourreko bigarren eta azken atseden egunaren aurreko egunean, etapa maila bereziko mendate batean amaituko da; beraz, aurreikuspena da sailkapen nagusirako lehian dauden txirrindularien arteko borroka izatea.
2026ko Frantziako Tourreko 14. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Beste etapa bat Frantziako Alpeetan, lau mendate puntuagarrirekin. Horien artean, lehen mailako hiru daude: Grand Ballon, Ballon d 'Alsace eta Col du Haag. Etapa gogorra.
2026ko Frantziako Tourreko 13. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Dole-Belfort (205,8 km)
Frantziako lasterketaren hamahirugarren etapak bi mendate puntuagarri ditu: Col des Croix, hirugarren mailakoa, 5,1 kilometroko luzera eta % 4,8ko desnibela duena; eta Ballon d 'Alsace, lehen mailakoa, 8,9 kilometroko luzera eta % 6,9ko desnibela duena.