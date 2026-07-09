UZTAILAK 25, LARUNBATA

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2026ko Frantziako Tourreko 20. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 km)

Lasterketako hogeigarren etapa, uztailaren 25ean, larunbatean, jokatuko dena, Frantziako Tourraren 113. edizio honetako etaparik desiratuenetako bat da. Alpe d’Huez mitikoan amaitzen da, eta Frantziako Tourra irabazteko azken aukera da.

20 ETAPA

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Frantziako Tourreko hogeigarren etapa larunbatean, uztailaren 25ean, jarriko da jokoan. 170,9 kilometroko ibilbidean, Le Bourg d’Oisansetik irtengo dira txirrindulariak, 11:30ean, eta Alpe d’Huezen amaituko dute etapa, 16:11tik 16:50era, lasterketaren antolatzaileek aurreikusi dutenez. Etapa honetan, maila bereziko lau mendate -Col de la Croix de Fer, Col du Galibier, Col de Sarenne eta Alpe d’Huez- eta lehen mailako bat -Col du Telegraphe- izango dira.

Frantziako Tourreko etapa nagusia da, zalantzarik gabe. Txirrindulariek 5.450 metrotik gorako desnibela gainditu beharko dute etapa amaitzeko, eta bigarren egunez jarraian, Alpe d’Huez mitikoan, bezperan ere mendatea igo beharko baitute. Baina azkenaurreko etapa izanik, loria ukitu nahi izanez gero, ezer gorde ezin den eguna da hau. Alpe d’Huezen idatzi dira txirrindularitzaren garaipenik handienak, beti ere giro paregabeaz lagunduta. Historia egiteko unea iritsi da.

Fitxa teknikoa

FITXA TEKNIKOA

Etapa: 20. etapa (uztailak 25, larunbata)

Ibilbidea: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez

Distantzia: 170,9 km

Hasiera-ordua: 11:30

Amaiera-ordua: 16:11 (36 km/h) | 16:29 (34 km/h) | 16:50 (32 km/h)

Mendiko saria: Col de la Croix de Fer (Maila Berezia), 33,7. kilometroan; Col du Telegraphe (1. maila), 87,6. kilometroan; Col du Galibier (Maila berezia), 110,5. kilometroan; Col de Sarenne (Maila Berezia), 156,5. kilometroan

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