Anna van der Breggenek bere legenda handitu du Les Praeresen garaipena lortuta

Sailkapen nagusian Van der Breggenek 18 segundora du Paula Blasi kataluniarra, eta 41era, berriz, Marion Bunel frantziarra.    

Van der Breggen. Artxiboko argazkia: EFE

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Anna van der Breggen SD Worx taldeko herbeheretarra bakarrik helmugaratu da, tropelari aurrea hartuta, Paula Blasi (UAE) kataluniarraren aurretik, Gijon eta Les Praeres (Nava) artean jokatu den Vueltako 6. etapan.

36 urteko txirrindularia izan da indartsuena Les Praeresko igoera gogorrean, eta erritmoari eutsita. 3 ordu, 1 minutu eta 45 segundo behar izan ditu 106,5 kilometroko ibilbidea batez beste 34,6 km/h-ko abiaduran osatzeko.

9 segundora helmugaratu da Paula Blasi kataluniarra, eta tropeleko txirrindulari onenen artean dagoela baieztatu du, igoera agoniko batean. 

Sailkapen nagusian, Van der Breggenek 18 segundora du Blasi, eta 41era, berriz, Marion Bunel frantziarra.

