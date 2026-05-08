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Anna van der Breggen agranda su leyenda con una victoria en solitario en Les Praeres

En la general Van der Breggen afrontará la definitiva etapa del Angliru con una ventaja de 18 segundos sobre la catalana Paula Blasi y de 41 sobre la francesa Marion Bunel.
Van der Breeggen
Van der Breeggen. Foto: EFE Archivo
Euskaraz irakurri: Anna van der Breggenek bere legenda handitu du Les Praeresen lortutako garaipenarekin
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx) se ha impuesto en solitario por delante de la catalana Paula Blasi (UAE) en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Gijón y el alto de Les Praeres- Nava, de 106.5 km, en la que se ha enfundado el maillot rojo de líder.


Van der Breggen, de 36 años, doble campeona del mundo, oro olímpico y con 4 Giros en su rico palmarés, ha sido la más fuerte en la dura subida a Les Praeres, y con un ritmo constante ha llegado a meta destacada con un tiempo de 3h.01.45, a una media de 34,6 km/hora.

A 9 segundos ha entrado la catalana Paula Blasi, confirmando su presencia real entre las mejores del pelotón mundial, después de una subida agónica. 

En la general Van der Breggen afrontará la definitiva etapa del Angliru con una ventaja de 18 segundos sobre Blasi y de 41 sobre la francesa Marion Bunel.

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