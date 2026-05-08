ITALIAKO GIROA - 1. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Paul Magnier gailendu da Giroko lehen etapako esprint nahasian, eta berak jantzi du maglia arrosa

Eroriko izugarria izan da helmugatik 500 metrora, eta horrek erabat baldintzatu du esprinta. Tropela eten egin da, eta aurrean dozena bat txirrindulari soilik geratu dira. Horrela, Paul Magnier frantziarra izan da helmugan azkarrena, eta, ondorioz, bera da Giroko lehen liderra.

BURGAS (Bulgaria), 08/05/2026.- French cyclist Paul Magnier (C) of team Soudal Quick-Step wins the 1st stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 147km from Nessebar to Burgas, Bulgaria, 08 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV

Paul Magnier frantziarrak irabazi du Italiako Giroko lehen etapa. Argazkia: EFE

author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paul Magnier (Soudal) txirrindulari frantziarrak irabazi du Bulgarian abiatu den Italiako Giroko lehen etapa, esprint nahasi batean, eta, horrenbestez, berak jantzi du maillot arrosa.

Lehen etapa Bulgariako Nessebar hirian hasi eta Burgasen bukatu da, eta txirrindulariek 147 kilometroko ibilbidea egin dute.

Lasterketa lasai antzean joan da, taldeak garaipenaren bila antolatzen hasi eta helmugatik 500 metrora eroriko izugarria izan den arte. Tropela eten egin da, eta horrek erabat baldintzatu du esprinta, aurrean dozena bat txirrindulari soilik geratu baitira. 

Horrela, bada, Magnier izan da azkarrena helmugan, eta bere lehen garaipena lortu du lasterketa handi batean. 

Bestalde, Tobias Lund Andresen (Decathlon) danimarkarra eta Ethan Vernon (MSN) britainiarra izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.  Jonathan Milan (Lidl Trek) italiarra, gaurko etapa irabazteko faborito nagusia, berriz, laugarren sailkatu da.

Horrez gain, Manuele Tarozzi (BCS) italiarrak eta Diego Pablo Sevilla (PTV) espainiarrak osatu dute eguneko ihesaldia. Etapa hasieran jo dute erasoa, eta 100 kilometrotik gora egin dituzte lasterketaren buruan. Alabaina, tropelak kontrolpean izan ditu une oro, eta helmugara iristeko 23 kilometro falta zirenean harrapatu dituzte biak.

Erorikoa Italiako giroa
18:00 - 20:00
Giroko lehen etaparen bukaera baldintzatu duen eroriko handia

Results powered by FirstCycling.com

Txirrindularitza Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X