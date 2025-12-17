81. espainiako itzulia
2026ko Espainako Vueltan zazpi etapa mendatean amaituko dira, eta 32 kilometroko banakako erlojupeko bat egonen da

81. Espainiako Vuelta Monakon hasiko da, abuztuaren 22an, larunbatez, eta, 21 etapa eginda, Granadan amaitu, irailaren 13an, igandez.

Jonas Vingegaard, Espainiako Vueltan. Argazkia: Europa Press.

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

2026ko Espainako Vueltan zazpi etapa mendatean amaituko dira, eta 32 kilometroko banakako erlojupeko bat egonen da. Lasterketaren 81. ekitaldia Monakon hasiko da abuztuaren 22an, larunbatez, eta, 21 etapa eginda, Granadan amaitu, irailaren 13an, igandez.

Horrela, 2026ko Espainako Vuelta bederatzi kilometroko bakarkako erlojupeko batekin hasiko da; horrek Monte-Carloko 1 formulako zirkuituan izango du amaiera; hirugarren etapa Frantzian izanen da, eta laugarrenak Andorra zeharkatuko du; horretan, lau mendate izango dira ibilbidean.

Lasterketako lehenengo astea mendatean amaituko da, Valdelinaresen, mendiko etapa batekin; bigarren asterako, Calar Alton eta Panderan amaituko diren jardunaldiak daude aurreikusita.

Hirugarren astea erabakigarria izanen dela dirudi. Bertan, parte hartzen duten txirrindulariek 32 kilometroko bakarkako erlojupekoari aurre egin beharko diote, Puerto de Santa Maria-Jerez, hemezortzigarren etapan, gakoak izan ahal diren bi jardunaldi baino lehenago: horiek amaiera Peñas Blancasen eta Collado del Alguacil izanen dute, hurrenez hurren.

Lasterketak Granadan, Alhambran, ikusiko du nola garailea podiumera igotzen den, eta nola jasotzen duen horrek Espainako Vueltako 81. edizioko maillot gorria.

Espainiako Vuelta

