2026ko Emakumezkoen Vuelta Galizian hasiko da maiatzaren 3an

Ibilbide osoaren berri martxoaren 9an emango dute, Ribeiran.

demi_vollering_FOTO_@FDJ_SUEZ
Demi Vollering 2025eko irabazlearen artxiboko argazkia. Irudia: @FDJ_SUEZ
author image

EITB

Azken eguneratzea

2026ko Emakumezkoen Vuelta Galizian hasiko da, maiatzaren 3an. Laugarren edizioa izango da.

2021ean, Ceratizit Challenge by La Vuelta lasterketaren lau etapa hartu zituen Galiziak.

Halaber, antolatzaileek aditzera eman dutenez, ibilbide osoa martxoaren 9an zehaztuko dute, 19:00etatik aurrera, Ribeirako udal auditoriumean egingo den galan.

Espainiako Vuelta

