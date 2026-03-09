AURKEZPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Emakumezkoen Vuelta Anglirun amaituko da, zazpi etapa eta ibilbide gogor baten ostean

Emakumezkoen Espainiako Vueltak bere laugarren edizioa aurkeztu du. Galizia, Leon eta Asturias zeharkatuko ditu, podiuma goi-mendiko bi amaieretan erabaki aurretik.

Presentación del recorrido de La Vuelta Femenina 2026, a 9 de marzo de 2026, en Ribeira, A Coruña, Galicia (España). La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es comenzará el 3 de mayo en Galicia, que será la sede de la Salida Oficial tras Barcelona. La edición de 2026 será la cuarta de la prueba femenina. Galicia ya fue escenario en 2021 de la Ceratizit Challenge by La Vuelta, con etapas íntegramente gallegas. Gustavo de la Paz / Europa Press 09/3/2026
Emakumezkoen 2026ko Espainiako Itzuliko maillotak. Irudia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

'La Vuelta Femenina 2026 by Carrefour.es' saioko antolatzaileek astelehen honetan aurkeztu dute laugarren edizioaren ibilbide ofiziala, 2026ko maiatzaren 3tik 9ra bitartean jokatuko dena. Proba Galizian hasiko da eta zazpi etapa izango ditu, non L 'Angliru mendate zorrotzean emango dioten amaiera, txirrindularitzako igoerarik gogorrenetakoa, eskalatzaileentzat bereziki mesedegarria den profilak markatutako aste baten ondoren.

Mendi erabakigarrian sartu aurretik, tropelak lau etapa izango ditu Galizian, 8.000 metroko desnibel positiboa izango du 450 kilometrotan. Marin eta Salvaterra de Miño arteko eta Lobios eta San Cibrao das Viñas arteko jardunaldiek zailtasun handiak dituzte, baina Padrón eta A Coruña arteko hirugarren etapak esprinterrentzako aukerarik onena eskaintzen du. Laugarren egunean, Monforte de Lemos eta Antas de Ulla arteako etapa, igoeran amaituko da.

Galiziatik igaro ondoren, lasterketa Leonetik irtengo da 119 kilometroko bosgarren etapari aurre egiteko, hasiera batean ibilbideko azkarrena, baina haizearen mehatxuarekin. Sailkapen nagusia, azkenik, Asturiasen erabakiko da, azken bi jardunaldiek bildu baitute gogortasunik handiena. Seigarren etapa, Gijón-Nava, Les Praeres gainean amaituko da, "Angliru txikia" bezala ezagutzen den exijentzia handiko igoera.

Lasterketaren amaiera hurrengo egunean iritsiko da Alto de L 'Anglirun, Espainiako Vueltako gizonezkoen bertsioan hainbat agerraldi egin ondoren. %25 inguruko aldapekin, igoerak erabakiko du azken podiuma, baita Demi Volleringen ondorengoa ere. Azken etapa, 3.200 metroko desnibel metatuarekin, probaren historiako gogorrena izango da. 

Emakume kirolariak Txirrindularitza Espainiako Vuelta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X