2026ko Emakumezkoen Vuelta Anglirun amaituko da, zazpi etapa eta ibilbide gogor baten ostean
Emakumezkoen Espainiako Vueltak bere laugarren edizioa aurkeztu du. Galizia, Leon eta Asturias zeharkatuko ditu, podiuma goi-mendiko bi amaieretan erabaki aurretik.
'La Vuelta Femenina 2026 by Carrefour.es' saioko antolatzaileek astelehen honetan aurkeztu dute laugarren edizioaren ibilbide ofiziala, 2026ko maiatzaren 3tik 9ra bitartean jokatuko dena. Proba Galizian hasiko da eta zazpi etapa izango ditu, non L 'Angliru mendate zorrotzean emango dioten amaiera, txirrindularitzako igoerarik gogorrenetakoa, eskalatzaileentzat bereziki mesedegarria den profilak markatutako aste baten ondoren.
Mendi erabakigarrian sartu aurretik, tropelak lau etapa izango ditu Galizian, 8.000 metroko desnibel positiboa izango du 450 kilometrotan. Marin eta Salvaterra de Miño arteko eta Lobios eta San Cibrao das Viñas arteko jardunaldiek zailtasun handiak dituzte, baina Padrón eta A Coruña arteko hirugarren etapak esprinterrentzako aukerarik onena eskaintzen du. Laugarren egunean, Monforte de Lemos eta Antas de Ulla arteako etapa, igoeran amaituko da.
Galiziatik igaro ondoren, lasterketa Leonetik irtengo da 119 kilometroko bosgarren etapari aurre egiteko, hasiera batean ibilbideko azkarrena, baina haizearen mehatxuarekin. Sailkapen nagusia, azkenik, Asturiasen erabakiko da, azken bi jardunaldiek bildu baitute gogortasunik handiena. Seigarren etapa, Gijón-Nava, Les Praeres gainean amaituko da, "Angliru txikia" bezala ezagutzen den exijentzia handiko igoera.
Lasterketaren amaiera hurrengo egunean iritsiko da Alto de L 'Anglirun, Espainiako Vueltako gizonezkoen bertsioan hainbat agerraldi egin ondoren. %25 inguruko aldapekin, igoerak erabakiko du azken podiuma, baita Demi Volleringen ondorengoa ere. Azken etapa, 3.200 metroko desnibel metatuarekin, probaren historiako gogorrena izango da.
2026ko Emakumezkoen Vuelta Galizian hasiko da maiatzaren 3an
Ibilbide osoaren berri martxoaren 9an emango dute, Ribeiran.
2026ko Espainako Vueltan zazpi etapa mendatean amaituko dira, eta 32 kilometroko banakako erlojupeko bat egonen da
81. Espainiako Vuelta Monakon hasiko da, abuztuaren 22an, larunbatez, eta, 21 etapa eginda, Granadan amaitu, irailaren 13an, igandez.
Luis Zubero Kas taldeko txirrindulari historikoa hil da, 77 urte zituela
Zubero, Zeberiokoa bera, euskal taldean aritu zen 1968tik 1974ra. Hiru itzuli handiei dagokienez, lau aldiz izan zen Frantziako Tourrean, hirutan Italiako Giroan eta behin Espainiako Vueltan.
Israel-Premier Techek izena aldatuko du 2026an, "egungo israeldar nortasunetik aldentzeko" helburuarekin
Txirrindulari talde profesionalak aldaketa estrategiko bat iragarri du, eta bere egiturari eta irudiari eragingo die, errepideetako tentsioak eta protestek markatutako urte baten ostean.
Vueltako azken etapa bertan behera utzi dute Madrilen, Gazako genozidioa salatzeko protestak direla eta
Milaka manifestarik errepidea hartu dute Madril erdigunean, eta Poliziak haien kontra egin du. Istiluak izan dira, eta antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute.
Vingegaard nagusitu da Bola del Mundon, eta Vuelta erabakita utzi du
Vingegaardek helmugatik 1,2 km-ra jo du erasoa, eta ia lau orduko denbora eginda irabazi du etapa. Sepp Kuss taldekidea helmugaratu da jarraian, 11 segundora, eta Jai Hindley australiarra, ondoren, 13ra.
Jasper Philipsenek irabazi du Guijueloko esprinta, eta hiru garaipen daramatza 2025eko Vueltan
Alpecin-Deceuninckeko txirrindulari belgikarra argi gailendu da Salamancako herrian, eta Mads Pedersen (Lidl-Trek) helmugaratu da bigarren. Sailkapen nagusian, ez da aldaketarik izan, baina Vingegaardek lau segundoko gainsaria eskuratu du.
Ganna nagusitu da Valladolideko erlojupeko laburtuan, eta Almeidak 10 segundo kendu dizkio Vingegaardi
Gannak 13 minutuan egin du ibilbidea, orduko 56,2 kilometroko abiaduran, eta Jay Vine (UAE) australiarra eta Joao Almeida (UAE) portugaldarra sailkatu dira horren atzetik, segundo bakarrera eta 7 segundora hurrenez hurren.
Espainiako Vueltako Valladolideko erlojupekoak 12.2 kilometro izango ditu, ez 27.2, protestengatik
Lasterketako hamazortzigarren etapako ibilbideari (ostegunean jokatuko dute hori) 15 kilometro kendu dizkiote, "babes handiagoa eman ahal izateko", Palestinaren aldeko eta Israelen eta Israel-Premier Tech taldearen aurkako protestak tarteko.