Mischa Bredewoldek irabazi du bosgarren etapa esprintean
Herbeeretako txirrindulariak Lotte Kopecky taldekidea eta Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) italiarra gainditu ditu helmugan. Gaurkoa zen mota honetako bukaera bat ikusteko azken aukera bihartik aurrera mendateak izango baitira garrantzitsu
Mischa Bredewold (SD Worx - Protime) esprintean gailendu da emakumezkoen Espainiako Itzuliko bosgarren etapan, edizio honetan esprinterrentzat diseinatutako azken bukaeran. Lotte Kopecky bere taldekidea izan da bigarrena Astorgan. Letizia Paternoster italiarra (Liv AlUla Jayco), hirugarren.
Horrela, Kopeckyk egun bat gehiago mantenduko du maillot gorria. Leon eta Astorga artean jokatu den lasterketa tropelaren eroriko handi batek markatu du 1,2 kilometro falta zirenean.
Bostgarren etapako ibilbideak 119,6 kilometroko luzera zuen eta helmuga masibo bat aurreratzen zuela zirudien, haizeak edo ihesaldi batek lehenago eragozten ez bazuten. Emakumezkoen Itzuliaren historian metatutako desnibelik txikieneko etapetako bat zen, esprinterrak nabarmentzeko oso aproposa izan dena.
Sailkapen nagusirako etapa erabakigarriak ostiralean eta larunbatean iritsiko dira. Maiatzaren 8an, tropelak 106,5 kilometro egin beharko ditu eta Les Praeres lehen mailako mendatea igo. Hurrengo egunean, Vueltako proba handia iritsiko da: Angliru mitikoaren azken igoera, maila berezikoa, 132 kilometroko luzera izango duena, beste hiru mendate puntuagarrirekin.
