Espainiako Itzulia: 5. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Mischa Bredewoldek irabazi du bosgarren etapa esprintean

Herbeeretako txirrindulariak Lotte Kopecky taldekidea eta Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) italiarra gainditu ditu helmugan. Gaurkoa zen mota honetako bukaera bat ikusteko azken aukera bihartik aurrera mendateak izango baitira garrantzitsu

LEON,07/05/2026.- El pelotón durante el sprint final de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España Femenina, este jueves entre León y Astorga, con 119,6 kilómetros de recorrido. La ciclista neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) declaró que "el plan ideal" era que ella "ganara el esprint y llevara a Lotte (Kopecky)" a su rueda, después de ganar la quinta etapa de la Vuelta a España femenina, que terminó con doblete del equipo neerlandés en las dos primeras posiciones. EFE/J.Casares

Bostgarren etaparen amaiera

author image

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mischa Bredewold (SD Worx - Protime) esprintean gailendu da emakumezkoen Espainiako Itzuliko bosgarren etapan, edizio honetan esprinterrentzat diseinatutako azken bukaeran. Lotte Kopecky bere taldekidea izan da bigarrena Astorgan. Letizia Paternoster italiarra (Liv AlUla Jayco), hirugarren.

Horrela, Kopeckyk egun bat gehiago mantenduko du maillot gorria. Leon eta Astorga artean jokatu den lasterketa tropelaren eroriko handi batek markatu du 1,2 kilometro falta zirenean.

Bostgarren etapako ibilbideak 119,6 kilometroko luzera zuen eta helmuga masibo bat aurreratzen zuela zirudien, haizeak edo ihesaldi batek lehenago eragozten ez bazuten. Emakumezkoen Itzuliaren historian metatutako desnibelik txikieneko etapetako bat zen, esprinterrak nabarmentzeko oso aproposa izan dena.

Sailkapen nagusirako etapa erabakigarriak ostiralean eta larunbatean iritsiko dira. Maiatzaren 8an, tropelak 106,5 kilometro egin beharko ditu eta Les Praeres lehen mailako mendatea igo. Hurrengo egunean, Vueltako proba handia iritsiko da: Angliru mitikoaren azken igoera, maila berezikoa, 132 kilometroko luzera izango duena, beste hiru mendate puntuagarrirekin.

Results powered by FirstCycling.com

UCI World Tour Emakume kirolariak Euskadi Fundazioa Usoa Ostolaza Espainiako Vuelta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X