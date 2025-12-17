La Vuelta a España de 2026 tendrá siete finales en alto y una contrarreloj individual de 32 kilómetros
La Vuelta a España de 2026 tendrá, en su recorrido, siete etapas con final en alto y una contrarreloj individual de 32 kilómetros. La 81ª edición de la carrera, que ha sido presentada este miércoles por la tarde, comenzará en Mónaco, el sábado 22 de agosto, y, tras 21 etapas, finalizará en Granada, el domingo 13 de septiembre.
De esta forma, la Vuelta a España de 2026 empezará con una contrarreloj individual de nueve kilómetros, con final en el circuito de fórmula 1, de Montecarlo; la tercera etapa tendrá lugar en Francia, y la cuarta recorrerá Andorra, con cuatro puertos en su trazado.
La primera semana de carrera terminará en alto, en Valdelinares, con una jornada montañosa, y para la segunda semana están previstas las etapas que finalizan en Calar Alto y en La Pandera.
La tercera semana apunta a ser decisiva. En su transcurso, los ciclistas participantes deberán completar la contrarreloj individual de 32 kilómetros entre Puerto de Santa María y Jerez, en la decimoctava etapa, antes de dos jornadas que pueden ser claves, con final, respectivamente, en Peñas Blancas y en Collado del Alguacil.
La carrera verá cómo el ganador se sube al pódium y recibe el último maillot rojo de la 81ª Vuelta a España en Granada, en la Alhambra.
