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Ion Izagirrek eta Pello Bilbaok omenaldia jaso dute Ormaiztegin
Ormaiztegiko txirrindulariak eta Gernikakoak amaiera eman diote ibilbide profesionalari. Ormaiztegiko ziklo-krosean korritu dute azken lasterketa, eta merezitako omenaldia jaso dute bertan. Lur Zufiria herriko txirrindulari gaztea ere omendu dute.
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