Omenaldia
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Ion Izagirrek eta Pello Bilbaok omenaldia jaso dute Ormaiztegin

Iragarkia
ORMAIZTEGI OMENALDIA
18:00 - 20:00
Pello Bilbao eta Ion Izagirre. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ormaiztegiko txirrindulariak eta Gernikakoak amaiera eman diote ibilbide profesionalari. Ormaiztegiko ziklo-krosean korritu dute azken lasterketa, eta merezitako omenaldia jaso dute bertan. Lur Zufiria herriko txirrindulari gaztea ere omendu dute.

Ion Izagirre Insausti Txirrindularitza Pello Bilbao

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