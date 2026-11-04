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El equipo de ciclocross Bertako Igogailuak-Spiuk presenta el equipo de la temporada
Euskaraz irakurri: Bertako Igogailuak-Spiuk ziklokros taldeak denboraldiko taldea aurkeztu du
Bertako Igogailuak-Spiuk ha presentado el equipo de ciclocross de la temporada. Contarán con dos caras nuevas: Ander Kintana y Naiara Sáez de Jauregi. Será la segunda temporada de Mirari Gotxi. La cuarta de Ibai Sasigain, Arkaitz Suso y Beñat Fernández de la Peña.
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