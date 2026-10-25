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Ion Izagirre y Pello Bilbao reciben un homenaje en Ormaiztegi

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ORMAIZTEGI OMENALDIA
18:00 - 20:00
Pello Bilbao y Ion Izagirre. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre eta Pello Bilbaok omenaldia jaso dute Ormaiztegin
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Última actualización

Los ciclistas de Ormaiztegi y Gernika ponen punto y final a su carrera profesional. La última carrera, disputada en el ciclocross de Ormaiztegi, ha recibido un merecido homenaje al finalizar. La joven ciclista de la localidad, Lur Zufiria, también ha sido homenajeada.

Ion Izagirre Insausti Ciclismo Pello Bilbao

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