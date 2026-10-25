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Ion Izagirre y Pello Bilbao reciben un homenaje en Ormaiztegi
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre eta Pello Bilbaok omenaldia jaso dute Ormaiztegin
Los ciclistas de Ormaiztegi y Gernika ponen punto y final a su carrera profesional. La última carrera, disputada en el ciclocross de Ormaiztegi, ha recibido un merecido homenaje al finalizar. La joven ciclista de la localidad, Lur Zufiria, también ha sido homenajeada.
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