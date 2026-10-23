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Nico Alustizak eta Xabier Isasak 2027ra arte berritu dute Euskaltel-Euskadirekin

Isasak (25 urte) seigarren denboraldia beteko du Euskaltel-Euskadin. Alustizek (23 urte), aldiz, laugarren denboraldia izango du.

Isasa eta Alustiza Euskaltel
Alustiza eta Isasa. Argazkiak: Euskaltel-Euskadi
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Euskaltel-Euskadik Nico Alustiza eta Xabier Isasa gipuzkoarren kontratu berritzea iragarri du ostiral honetan, denboraldi baterako. Beraz, 21 dira dagoeneko 2027rako baieztatuta dauden txirrindulariak.

Isasak (25 urte) seigarren denboraldia beteko du Euskaltel-Euskadi taldean, iragan abuztuan Portugalgo Vueltako seigarren etapan garaipen batekin bere palmares profesionala estreinatu ostean. Alustizak (23 urte), berriz, laugarren kanpaina izango du Euskadi Fundazioaren lehen taldean.

"Nico eta Isasaren jarraipena oso albiste ona da taldearentzat. Etxeko bi korrikalari dira eta proiektuarekiko konpromisoa erabatekoa izan da denboraldi osoan zehar, etengabeko hazkundea erakutsiz eta edozein lasterketa eta eszenatokitan jarrera ona erakutsiz", nabarmendu du Jorge Azanza kirol arduradunak.

Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

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