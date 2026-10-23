Nico Alustiza y Xabier Isasa renuevan hasta 2027 con el Euskaltel-Euskadi

El Euskaltel-Euskadi ha anunciado la renovación por una temporada de los gipuzkoanos Nico Alustiza y Xabier Isasa, con lo que son ya 21 los corredores confirmados para 2027 en el equipo vasco, que estará liderado por Mikel Landa.

Isasa, de 25 años, cumplirá su sexta temporada en el Euskaltel-Euskadi tras estrenar su palmarés profesional el pasado agosto con una victoria en la sexta etapa de la Vuelta a Portugal. Alustiza, por su parte, de 23 años, afrontará su cuarta campaña en el primer equipo de la Fundación Euskadi.

"La continuidad de Nico e Isasa es una gran noticia para la estructura. Son dos corredores de casa y su compromiso con el proyecto ha sido absoluto durante toda la temporada, demostrando un crecimiento constante y mostrando actitud en cualquier tipo de carrera y escenario", destaca Jorge Azanza, responsable deportivo.