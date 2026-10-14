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Pello Bilbao txirrindularitza profesionala laga ondoren: “Amestutako bukaera izan dut, ezin dut gehiago eskatu"

Iragarkia
Pello-Bilbao-elkarrizketa-erretiroa
18:00 - 20:00

Pello Bilbao gernikarrak amaiera eman dio 16 urteko ibilbide profesionalari. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Pello Bilbaok larunbatean esan zion agur txirrindularitza profesionalari Lombardian. Gernikarrak 16 denboraldiz maila gorenean lehiatu ondoren agur esan du. Lortutako arrakastak alde batera utzita, egindako lanarekin "pozik" dago. 

UCI World Tour Txirrindularitza Pello Bilbao

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