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Pello Bilbao txirrindularitza profesionala laga ondoren: “Amestutako bukaera izan dut, ezin dut gehiago eskatu"
Pello Bilbaok larunbatean esan zion agur txirrindularitza profesionalari Lombardian. Gernikarrak 16 denboraldiz maila gorenean lehiatu ondoren agur esan du. Lortutako arrakastak alde batera utzita, egindako lanarekin "pozik" dago.
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