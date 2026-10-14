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Pello Bilbao tras su retirada: “He tenido el final de carrera soñado, no puedo pedir más"
Pello Bilbao se despidió el pasado sábado en Lombardía del ciclismo profesional. El de Gernika se marcha tras competir durante 16 temporadas al máximo nivel. Al margen de los éxitos obtenidos, se va "satisfecho" con el trabajo realizado.
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