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Pello Bilbao tras su retirada: “He tenido el final de carrera soñado, no puedo pedir más"

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18:00 - 20:00
El ciclista de Gernika, Pello Bilbao, ha puesto punto final a una trayectoria profesional de 16 años. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Pello Bilbao txirrindulariari elkarrizketa, 16 urte profesionaletan eman ondoren
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Última actualización

Pello Bilbao se despidió el pasado sábado en Lombardía del ciclismo profesional. El de Gernika se marcha tras competir durante 16 temporadas al máximo nivel. Al margen de los éxitos obtenidos, se va "satisfecho" con el trabajo realizado. 

UCI World Tour Ciclismo Pello Bilbao

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