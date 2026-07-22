Ayala Serrano Laboral Kutxa-Euskadi taldean arituko da hurrengo bi denboraldietan
Bederatzi urterekin hasi zen txirrindularitzan, Oriako Txirrindulari Eskolan. Gipuzkoarra gazteen mailan nabarmendu zen Limousin taldean, eta bere lehen bi denboraldietan, 23 urtez azpiko mailan, Cantabria Deporte-Rio Miera taldearen koloreak defendatu ditu.
Ayala Serrano (2006, Larraul, Gipuzkoa) Laboral Kutxa-Euskadi taldean arituko da hurrengo bi denboraldietan, 2027an eta 2028an. Horrela, Euskadi Fundazioko emakumezkoen talde profesionalak euskal harrobiaren etorkizun handiko gazte “distiratsuenetako” bat fitxatu du.
Bederatzi urterekin hasi zen txirrindularitzan, Oriako Txirrindulari Eskolan. Gazte mailan Limousin taldean nabarmendu zen -2023 eta 2024ko Munduko Txapelketetan parte hartu zuen- eta bere lehenengo bi denboraldietan, 23 urtez azpiko mailan, Cantabria Deporte-Rio Miera taldearen koloreak defendatu ditu.
Joan den ekainean, 23 urtez azpiko Espainiako txapeldun izan zen. Laboral Kutxa-Euskadiko talde teknikoak gertutik jarraitu du bere bilakaera; izan ere, taldeak urtarrilean Alacanten antolatu zuen training campean parte hartu zuen jada txirrindulari gipuzkoarrak.
"Hurrengo denboraldietan Laboral Kutxa-Euskadiren koloreak janzteak harrotasunez betetzen nau. Etxeko taldea izanik, beti izan da erreferente bat niretzat eta hazten ikusi dudan egitura bat. Izugarri pozten nau nigan konfiantza jarri izanak”, azpimarratu du Ayala Serranok.
“Nire lehen helburua izango da maila berri honetan ikastea, nire taldekideei ahalik eta gehien laguntzea, esperientzia pilatzea eta etorkizunari begira hobetzen jarraitzea. Nahiz eta beti egutegiko lasterketa handietan parte hartzearekin amesten duzun, Itzulia etxean korritzea oso gauza berezia izango zen”, gaineratu du.
Txirrindularitza eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Lehen Hezkuntzako Graduko ikasketak uztartzen ditu gaur egun Serranok. Bere fitxaketa Laboral Kutxa-Euskadik baieztatu duen bigarrena da, Maite Urteagaren ostean.
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