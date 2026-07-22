Ayala Serrano (2006, Larraul, Gipuzkoa) correrá las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, en el Laboral Kutxa-Euskadi. Con este movimiento, el equipo femenino profesional de la Fundación Euskadi incorpora a una de las jóvenes promesas “más brillantes” de la cantera vasca.

Formada desde los nueve años en Oriako Txirrindulari Eskola, Serrano destacó en la categoría juvenil en las filas del Limousin -disputó los Mundiales de 2023 y 2024- y en sus dos primeras temporadas como sub23 ha defendido los colores del Cantabria Deporte-Río Miera.

El pasado mes de junio, la ciclista guipuzcoana confirmó su gran proyección al proclamarse campeona de España sub23. El cuerpo técnico del Laboral Kutxa-Euskadi ha seguido muy de cerca su evolución; de hecho, la corredora ya participó en el training camp que el equipo organizó en Alicante el pasado mes de enero.