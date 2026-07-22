Ayala Serrano correrá las dos próximas temporadas en el Laboral Kutxa-Euskadi
Ayala Serrano (2006, Larraul, Gipuzkoa) correrá las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, en el Laboral Kutxa-Euskadi. Con este movimiento, el equipo femenino profesional de la Fundación Euskadi incorpora a una de las jóvenes promesas “más brillantes” de la cantera vasca.
Formada desde los nueve años en Oriako Txirrindulari Eskola, Serrano destacó en la categoría juvenil en las filas del Limousin -disputó los Mundiales de 2023 y 2024- y en sus dos primeras temporadas como sub23 ha defendido los colores del Cantabria Deporte-Río Miera.
El pasado mes de junio, la ciclista guipuzcoana confirmó su gran proyección al proclamarse campeona de España sub23. El cuerpo técnico del Laboral Kutxa-Euskadi ha seguido muy de cerca su evolución; de hecho, la corredora ya participó en el training camp que el equipo organizó en Alicante el pasado mes de enero.
"Vestir los colores del Laboral Kutxa-Euskadi las próximas temporadas me llena de orgullo. Al ser el equipo de casa, siempre ha sido un referente para mí y una estructura que he visto crecer. Me alegra enormemente que hayan depositado su confianza en mí”, ha afirmado Ayala Serrano.
“Mi primer objetivo será aprender en este nuevo nivel, ayudar al máximo a mis compañeras, acumular experiencia y seguir mejorando de cara al futuro. Aunque siempre sueñas con disputar las grandes carreras del calendario, correr la Itzulia en casa será algo muy especial”, ha agregado.
Serrano compagina actualmente el ciclismo con sus estudios del Grado de Educación Primaria en la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). Su fichaje es el segundo confirmado por la Fundación Euskadi para el Laboral Kutxa-Euskadi tras el de Maite Urteaga.
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