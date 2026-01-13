Altean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskaltel-Euskadi eta Laboral Kutxa, lehiarako prest

Denboraldi berria prestatzen ari dira Altean, eta aurkezpena egin dute.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laboral Kutxa eta Euskaltel-Euskadi txirrindularitza taldeak denboraldi berria prestatzen ari dira, Altean. Hedabideen aurreko agerraldia egin dute, sasoi berriari buruz hitz egiteko. 

Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X