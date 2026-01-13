Euskaltel-Euskadi eta Laboral Kutxa, lehiarako prest
Laboral Kutxa eta Euskaltel-Euskadi txirrindularitza taldeak denboraldi berria prestatzen ari dira, Altean. Hedabideen aurreko agerraldia egin dute, sasoi berriari buruz hitz egiteko.
Vingegaard Giroan eta Tourrean lehiatuko da datorren denboraldian
"Denbora daramat Giroa korritzeko asmotan. Egutegiko lasterketa garrantzitsuenetako bat da, eta inoiz egin ez dudan bat", adierazi du txirrindulari danimarkarrak.
Oscar Rodriguez nafarrak aldaka hautsi du entrenatzen istripua izan ostean
Ezbehar honen ondorioz, Burlatako txirrindulariak denboraldiaren lehen zatia geldi eta sendatzen pasa beharko ko du, INEOS Grenadiers bere taldeak jakinarazi duenez.
Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko zuzendaria: "Lasterketak ahalik eta hobekien hautatzen saiatuko gara"
Hilaren amaieran hasiko da 2026ko txirrindularitza denboraldia, eta Euskaltel-Euskadik Alacanten prestatzen ari da. "Sprinterrek alde egin dute, baina gazteek aurrerapausoa eman dezakete, eta ni oso itxaropentsu nago daukagun taldearekin", azpimarratu du taldeko zuzendariak.
Galdakao 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da
Galdakaoko Udalak eta OCETAk udalerria hurrengo edizioaren ibilbidean sartzen duen akordioa sinatu dute.
Simon Yatesek txirrindularitza utziko duela iragarri du
Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari britainiarrak irabazi zuen iazko Giroa.
Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun
Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean. Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.
2025eko txirrindularitza denboraldiaren laburpena
Aurtengoa Tadej Pogačarren urtea izan da, hogei garaipen lortu ditu eta Tourrean jaun eta jabe izan da. Emakumezkoetan, Ferrand-Prévot gailendu da Tourrean, Longo Borghini Giroan eta Vollering Vueltan. Azkenik, Paula Ostizek sasoi ikusgarria egin du: iruñearrak Junior mailako Munduko Txapelketan ortzadar maillota jantzi du eta Europakoan bi probetan gailendu da.
Laboral Kutxa-Euskadik igande honetan hasiko du denboraldiaurrea, Altean
2026ko denboraldiko taldea osatzen duten hamabost txirrindulariak Alacanteko udalerrian bilduko dira, abenduaren 14tik 21era bitartean.
2026ko gizonezkoen eta emakumezkoen Italiako Giroko ibilbideak aurkeztu dituzte
Gizonezkoen lasterketak 40,2 kilometroko erlojupeko bat eta goi-mendiko bost etapa izango ditu; emakumezkoenak, berriz, bederatzi etapa izanen ditu, aurreko bi ekitaldietan baino bat gehiago.