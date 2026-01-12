PRESTAKETA ALTEAN

Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko zuzendaria: "Lasterketak ahalik eta hobekien hautatzen saiatuko gara"

Entrevista a Jorge Azanza director de Euskaltel Euskadi en Altea
Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko zuzendaria, Altean (Alacant). Irudia: EITB
Hilaren amaieran hasiko da 2026ko txirrindularitza denboraldia, eta Euskaltel-Euskadik Alacanten prestatzen ari da. "Sprinterrek alde egin dute, baina gazteek aurrerapausoa eman dezakete, eta ni oso itxaropentsu nago daukagun taldearekin", azpimarratu du taldeko zuzendariak.

