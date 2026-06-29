Esther Matarranz renueva con Gernika KESB
La interior madrileña defenderá un año más la camiseta granate.
Esther Matarranz ha renovado por un año más su contrato con el Gernika KESB. Según ha informado el club, la madrileña seguirá en Maloste “con el objetivo de seguir creciendo y aportar solidez al juego interior granate”.
Matarranz llegó a Gernika procedente de la Universidad de California Riverside, en la temporada 2025/26. En este primer año, ha aportado “trabajo, presencia física y energía en el juego interior”. Además de la Liga Endesa, ha participado en la EuroCup Women, donde promedió 4,4 puntos, 3,5 rebotes y 0,8 asistencias en 12 partidos jugados.
El club ha señalado que la joven pívot de 23 años ha demostrado ilusión de volver a Maloste: “Tengo muchísimas ganas de volver a Maloste y empezar a trabajar para poder disfrutar entre todos de lo que tanto nos gusta”.
Te puede interesar
La pívot Aronette Vonleh renueva con el Gernika KESB
Llegó al club en enero y en los 14 partidos que disputó posteriormente firmó 7,6 puntos y 3,6 rebotes en 18 minutos.
La base catalana Estel Puiggros, primer fichaje del Gernika KESB
Puiggros, que llega procedente del Unicaja Mijas, se convierte así en la tercera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno que dirigirá Franky García, tras la también base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.
Ángela Salvadores continuará una temporada más en Gernika KESB
Ane Olaeta renueva con el Gernika KESB para la temporada 2026-2027
Ane es la primera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno, tras anunciar que Franky García es el nuevo entrenador.
Franky García será el nuevo entrenador del Gernika KESB
Además, Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga serán sus ayudantes durante la temporada 26-27 en la Liga Endesa.
El Gernika KESB confirma que participará en la Liga Femenina Endesa de la temporada 2026-2027
Tras hacer frente al “reto económico” que ha supuesto la marcha de Lointek, patrocinador principal del club en los últimos años, el Gernika KESB ha anunciado que, en la próxima temporada, “volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa”.
Laura Westerik no seguirá en el Gernika KESB
La jugadora neerlandesa ha permanecido durante dos temporadas en el club vizcaíno, al que llegó desde el IDK Euskotren.
Lucas Fernández no seguirá como entrenador del Gernika
El entrenador manchego dejará el equipo a final de temporada, tras tres cursos en el cargo.
Lointek dejará de patrocinar al Gernika KESB al final de la temporada 2025-2026
El club vizcaíno ha confirmado que ha iniciado “conversaciones con distintas entidades y empresas”, con el objetivo de “incorporar un nuevo compañero de viaje que dé nombre al equipo en la Liga Femenina Endesa, en esta nueva etapa”.