Esther Matarranz renueva con Gernika KESB

Esther Matarranz ha renovado por un año más su contrato con el Gernika KESB. Según ha informado el club, la madrileña seguirá en Maloste “con el objetivo de seguir creciendo y aportar solidez al juego interior granate”.

Matarranz llegó a Gernika procedente de la Universidad de California Riverside, en la temporada 2025/26. En este primer año, ha aportado “trabajo, presencia física y energía en el juego interior”. Además de la Liga Endesa, ha participado en la EuroCup Women, donde promedió 4,4 puntos, 3,5 rebotes y 0,8 asistencias en 12 partidos jugados.

El club ha señalado que la joven pívot de 23 años ha demostrado ilusión de volver a Maloste: “Tengo muchísimas ganas de volver a Maloste y empezar a trabajar para poder disfrutar entre todos de lo que tanto nos gusta”.