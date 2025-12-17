Lointek Gernika casi dilapida su renta de 19 puntos ante el Pecs en Hungría, pero se clasifica
El Lointek Gernika Bizkaia a duras penas ha logrado defender este miércoles en Hungría, en el Lauber Dezsö Sport Hall de Pecs, los 19 puntos que consiguió en Maloste frente al NKA Universitas Pecs en la ida de los dieciseisavos de final de la Eurocopa Femenina, ya que casi ha dilapidado esa renta, pero se ha metido en la siguiente ronda gracias a una canasta de la pívot serbia Masa Jankovic a un segundo del final (78-61).
El Lointek ha resistido bastante bien la acometida inicial del Pecs, pero se ha marchado al primer descanso cinco puntos abajo en el marcador (21-16). Las húngaras, comandadas una vez más por su estrella checa Reisingerova (8 puntos), han puesto en dificultades a las de la villa foral, que han ido a remolque durante todo el primer cuarto.
En el segundo arreón, el equipo húngaro ha incrementado su ventaja en el marcador con un parcial de 20-13 (41-29). Las de Lucas Fernández no han sabido frenar al binomio Reisingerova-Torok durante toda la primera parte (14 y 9 puntos, respectivamente), y además han estado bastante desacertadas en ataque con un 29% en tiros de campo, y una mala selección en el tiro. En la primera mitad, ha sido Olaeta la que ha tirado del carro de las vizcaínas con 9 puntos.
Tras el descanso, la sangría defensiva y el desacierto ofensivo no ha cesado y se han acabado de encender todas las alarmas en el equipo vizcaíno, ya que el Pecs ha llegado a ponerse 19 puntos arriba en el luminoso. Afortunadamente ha aparecido Jankovic para tratar de aferrarse a la eliminatoria (16 puntos), pero Reisingerova, Torok y Dul ha seguido machacando el aro gernikarra (59-44).
En el último cuarto, Lointek ha seguido sufriendo una barbaridad, pero ha logrado la clasificación de manera casi milagrosa gracias a una canasta de Jankovic a un segundo del final, cuando estaban 19 puntos abajo (78-61).
- Ficha técnica:
78.- NKA Universitas Pecs (21+20+18+19): Ratkai (7), Dul (14), Torok (15), Varga (8) y Reisingerova (25) -cinco inicial-; Olawuyi (4), Josepovits (1), Grets, Kitti Halmagyi y Toth (4).
61.- Lointek Gernika (16+13+15+17): Olaeta (18), Adams (8), Westerik (5), Jankovic (20), Bessoir (4) -cinco inicial- Castedo, Polleros (6), Krnjic y Matarranz.
Parciales: 21-16, 41-29 (descanso), 59-44 y 78-61 (final).
Árbitros: Domen Krajnc (Eslovenia), Petr Blahou (República Checa) y Luka Brekalo (Bosnia). Sin eliminadas.
Incidencias: Partido de vuelta del 'playoff' de la Eurocopa femenina disputado en el Lauber Dezsö Sport Hall de Pecs ante unos 200 espectadores.
