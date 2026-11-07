Liga Endesa
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El Surne Bilbao sucumbe en Girona (92-87)

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GIRONA, 07/11/2026.- Mac McClung (i), del Basquet Girona, lucha con Nate Darling, del Bilbao Basket, durante el partido de Liga Endesa que se juega este sábado en el pabellón de Fontajau. EFE/David Borrat.
18:00 - 20:00
Girona vs. Surne Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok galdu egin du Gironan (92-87)
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Última actualización

El Surne Bilbao ha caído derrotado contra el FIATC Girona (92-87), un rival directo en la zona media-alta de la tabla. El cuadro de Jaume Ponsarnau puso fin a una dinámica de dos triunfos en la Liga Endesa, a pesar de la destacada actuación de Darrun Hilliard (24) y Nate Darlling (21).

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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