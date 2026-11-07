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El Surne Bilbao sucumbe en Girona (92-87)
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok galdu egin du Gironan (92-87)
El Surne Bilbao ha caído derrotado contra el FIATC Girona (92-87), un rival directo en la zona media-alta de la tabla. El cuadro de Jaume Ponsarnau puso fin a una dinámica de dos triunfos en la Liga Endesa, a pesar de la destacada actuación de Darrun Hilliard (24) y Nate Darlling (21).
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