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El Surne Bilbao asalta Badalona con un gran Darrun Hilliard (78-81)
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Joventut menderatu du Darrun Hilliarden gidaritzapean (78-81)
El Surne Bilbao Basket asaltó este domingo Badalona después de vencer por 78-81 al Asisa Joventut en un duelo que no se decidió hasta la última jugada, con un gran Darrun Hilliard, autor de 17 puntos, tres rebotes y tres asistencias. Un tercer cuarto en el que los vascos anotaron 29 puntos fue clave para que se llevaran el triunfo en el Olímpic y sumaran su cuarta victoria en la Liga Endesa.
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