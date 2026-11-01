Liga Endesa
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El Surne Bilbao asalta Badalona con un gran Darrun Hilliard (78-81)

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BADALONA (BARCELONA), 01/11/2026.- El base del Joventut Ricky Rubio (i) protege el balón ante el base del Bilbao Basket Adam Somogyi (d) durante el partido de liga Endesa que enfrentó al Joventut y al Bilbao Basket en el pabellón municipal de Badalona. EFE/Alejandro García
18:00 - 20:00
El jugador del Surne Bilbao Adam Somogyi durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Joventut menderatu du Darrun Hilliarden gidaritzapean (78-81)
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El Surne Bilbao Basket asaltó este domingo Badalona después de vencer por 78-81 al Asisa Joventut en un duelo que no se decidió hasta la última jugada, con un gran Darrun Hilliard, autor de 17 puntos, tres rebotes y tres asistencias. Un tercer cuarto en el que los vascos anotaron 29 puntos fue clave para que se llevaran el triunfo en el Olímpic y sumaran su cuarta victoria en la Liga Endesa.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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