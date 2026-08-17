Denboraldiaurrea
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Surne Bilbaok azterketa medikoekin hasiko du denboraldiaurrea

Iragarkia
Aleix-Font-Ondrej-Hustag-Bastien-Vautier-Surne-Bilbao-pruebas-medicas
18:00 - 20:00

Bastien Vautier, Aleix Font eta Ondrej Hustag, azterketa medikoetan. Irudia: Surne Bilbao/EITBKirolak

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aleix Font, Bastien Bautier, Manex Ansorregi eta Ondrej Hustak, 22 urtez azpiko Urko Madariaga, Mikel Liñares eta Bingen Errasti gain, izan dira azterketa medikoak igaro dituzten lehen jokalariak.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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