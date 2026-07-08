Surne Bilbaok ALBA Berlin, Slavia Praga eta Igokea izango ditu aurkari 2026-2027ko Txapeldunen Ligako multzo fasean
Txapelketa urriaren 6an hasiko da. Surne Bilbao Txapeldunen Ligara bueltatuko da; azken hiru denboraldietan, FIBA Europa Kopan aritu da, eta 2025ean eta 2026an irabazi du hori.
Surne Bilbaok Alemaniako ALBA Berlin, Txekiako Slavia Praga eta Bosnia-Herzegovinako Igokea taldeak izango ditu aurkari 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligako multzo fasean, asteazkenean Suitzako Miesen egin duten zozketak zehaztu duenez. Txapelketa urriaren 6an hasiko da, eta, hala, Surne Bilbao Txapeldunen Ligara bueltatuko da; azken hiru denboraldietan, FIBA Europa Kopan aritu da, eta 2025ean eta 2026an irabazi du hori.
Euskal taldeak, 2026-2017 eta 2017-2018 denboraldietan, ALBA Berlinen kontra jokatu zuen, Eurokopan, eta Igokearen aurka 2022-2023ko Txapeldunen Ligan. Slavia Praga berriki sortu dute, Slavia eta Nymburk fusionatuta; azken talde horrekin, alegia, Nymburkekin, Surne Bilbaok 2008-2009, 2009-2010 eta 2012-2013 denboraldietako Eurokopan eta 2022-2023 Txapeldunen Ligan jokatu zuen.
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